Estrazione Superenalotto 23 aprile 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 23/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 23 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 65 del 23/4/2026
18-24-28-35-56-58
Numero Jolly
72
Numero Superstar
57
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|7
|€ 26.361,88
|punti 4
|632
|€ 297,49
|punti 3
|21.560
|€ 26,24
|punti 2
|328.625
|€ 5,34
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 29.749,00
|3 stella
|116
|€ 2.624,00
|2 stella
|1.490
|€ 100,00
|1 stella
|10.130
|€ 10,00
|0 stella
|22.308
|€ 5,00