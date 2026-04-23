Estrazione Superenalotto 23 aprile 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 23/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 23 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 65 del 23/4/2026

18-24-28-35-56-58

Numero Jolly

72

Numero Superstar

57

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 57 26.361,88
punti 4632 297,49
punti 321.560 26,24
punti 2328.625 5,34

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 29.749,00
3 stella116 2.624,00
2 stella1.490 100,00
1 stella10.130 10,00
0 stella22.308 5,00