Viaggiare con cane e gatto in Europa, scattano nuove regole: documenti obbligatori e novità

Ecco cosa sapere se stai pianificando una vacanza o un trasferimento
Da oggi, 22 aprile 2026, entrano in vigore nuove regole dell’Unione Europea per viaggiare con cane, gatto e altri animali da compagnia tra gli Stati membri. L’aggiornamento, adottato dalla Commissione europea, riguarda gli spostamenti non commerciali — quindi viaggi per motivi personali, familiari o ricreativi — e punta a rendere più uniformi i controlli sanitari nei diversi Paesi per prevenire la diffusione di malattie come la rabbia.
Requisiti obbligatori aggiornati
- Identificazione Elettronica Universale: Ogni animale deve possedere un microchip registrato in banche dati nazionali interoperabili a livello UE per assicurarne la tracciabilità costante.
- Passaporto Europeo per animali da compagnia: Resta il documento cardine, rilasciato dai servizi veterinari ASL. Deve contenere i dati identificativi, la cronologia medica e le certificazioni necessarie.
- Vaccinazione antirabbica in corso di validità: Obbligatoria per il rilascio del passaporto e per l’ingresso in qualsiasi Stato membro.
- Trattamento contro l’echinococco: Necessario per l’ingresso in specifici paesi (come Finlandia, Irlanda, Malta e Norvegia), da effettuare tra le 24 e le 120 ore prima dell’arrivo e registrato sul passaporto.
Novità per i viaggi in aereo
Le regole per il trasporto in cabina sono diventate più flessibili ma soggette a rigidi limiti di peso:
- Trasporto in cabina: È consentito se il peso complessivo (animale + trasportino + cibo) non supera gli 8 kg per i voli internazionali e i 12 kg per quelli nazionali.
- Dimensioni del trasportino: Non deve superare indicativamente 55 x 40 x 23 cm.
- Evoluzioni ENAC: Nuove disposizioni permettono a cani e gatti di ogni dimensione di viaggiare potenzialmente in cabina su sedili dedicati, a patto di rispettare le condizioni di sicurezza e le tariffe specifiche fissate dalle singole compagnie.
Casi particolari ed eccezioni
- Limite numero animali: È possibile viaggiare con un massimo di 5 animali per persona, salvo casi documentati di partecipazioni a mostre o competizioni.
- Zone di libera circolazione: Gli spostamenti tra Italia e San Marino o Città del Vaticano, e tra Francia e Monaco, sono permessi anche senza passaporto UE.
- Animali non accompagnati: Se l’animale viaggia separatamente dal proprietario, deve seguire le più rigide norme di polizia sanitaria applicabili al commercio o all’importazione.
È consigliabile consultare il portale ufficiale Your Europe o il sito del Ministero della Salute per verifiche dell’ultimo minuto prima della partenza.