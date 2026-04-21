Estrazione Superenalotto 21 aprile 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 21/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 21 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°64 del 21/4/2026
18-19-40-43-56-77
Numero Jolly
6
Numero Superstar
65
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|2
|€ 93.725,23
|punti 4
|480
|€ 397,78
|punti 3
|19.681
|€ 29,20
|punti 2
|340.306
|€ 5,24
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 39.778,00
|3 stella
|96
|€ 2.920,00
|2 stella
|1.463
|€ 100,00
|1 stella
|9.948
|€ 10,00
|0 stella
|20.051
|€ 5,00