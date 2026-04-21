Estrazione Superenalotto 21 aprile 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 21/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 21 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°64 del 21/4/2026

18-19-40-43-56-77

Numero Jolly

6

Numero Superstar

65

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 93.725,23
punti 4480 397,78
punti 319.681 29,20
punti 2340.306 5,24

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 39.778,00
3 stella96 2.920,00
2 stella1.463 100,00
1 stella9.948 10,00
0 stella20.051 5,00