Coppa Italia: Inter favorita alla vittoria del trofeo, Atalanta seconda candidata

Ecco il parere dei bookmakers sui quattro club ancora in competizione

La Coppa Italia entra nella fase decisiva con le semifinali di ritorno, entrambe ancora completamente aperte dopo i risultati dell’andata. Il quadro delle favorite alla vittoria del torneo resta piuttosto stabile anche alla vigilia del momento decisivo della competizione. In questo scenario, l’Inter continua a occupare la prima posizione nelle preferenze per la conquista del trofeo, come mostra il confronto quote vincente Coppa Italia di Superscommesse.it: la squadra di Chivu, infatti, quotata mediamente a 2.06, punta al “doblete” stagionale e arriva alla fase conclusiva della competizione forte di un +12 in campionato e con tutta la qualità e la determinazione dei suoi giocatori.

Seconda maggiore accreditata alla vittoria del torneo l’Atalanta, quotata mediamente 3.42: i bergamaschi, che risultano nettamente favoriti in semifinale nella sfida di ritorno contro la Lazio, superano nelle gerarchie il Como di Fabregas, quotato mediamente a 5.66 e che sogna di regalare alla città il suo primo trofeo in assoluto. La Lazio di Sarri, protagonista di una stagione complessa e altalenante, risulta invece la candidata con minori chance di successo con quota media 7.66: