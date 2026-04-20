Coppa Italia: Inter favorita alla vittoria del trofeo, Atalanta seconda candidata


Ecco il parere dei bookmakers sui quattro club ancora in competizione

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La Coppa Italia entra nella fase decisiva con le semifinali di ritorno, entrambe ancora completamente aperte dopo i risultati dell’andata. Il quadro delle favorite alla vittoria del torneo resta piuttosto stabile anche alla vigilia del momento decisivo della competizione. In questo scenario, l’Inter continua a occupare la prima posizione nelle preferenze per la conquista del trofeo, come mostra il confronto quote vincente Coppa Italia di Superscommesse.it: la squadra di Chivu, infatti, quotata mediamente a 2.06, punta al “doblete” stagionale e arriva alla fase conclusiva della competizione forte di un +12 in campionato e con tutta la qualità e la determinazione dei suoi giocatori.

Seconda maggiore accreditata alla vittoria del torneo l’Atalanta, quotata mediamente 3.42: i bergamaschi, che risultano nettamente favoriti in semifinale nella sfida di ritorno contro la Lazio, superano nelle gerarchie il Como di Fabregas, quotato mediamente a 5.66 e che sogna di regalare alla città il suo primo trofeo in assoluto. La Lazio di Sarri, protagonista di una stagione complessa e altalenante, risulta invece la candidata con minori chance di successo con quota media 7.66:

Vincente Coppa ItaliaQuota più alta nel confronto Superscommesse.it
Inter1.38
Atalanta3.50
Como6.00
Lazio8.00