Oggi su Rai 3 a Kilimangiaro uno sguardo sul pianeta

In un mondo in rapido cambiamento, una pausa sul presente e un artistico richiamo al passato: è il viaggio che, si percorre a “Kilimangiaro”

In un mondo in rapido cambiamento, una pausa sul presente e un artistico richiamo al passato: è il viaggio che, si percorre a “Kilimangiaro”, con la conduzione di Camila Raznovich, in onda domenica 19 aprile alle 16.45 su Rai 3. Lo sguardo sul pianeta parte da neve e ghiacci, tra i segnali più rapidi e rivelatori della crisi climatica. In studio la climatologa Elisa Palazzi (Università di Torino), che guiderà un’analisi tra dati, scenari e nuove chiavi di lettura: dal ritiro dei ghiacciai agli impatti su ecosistemi e rotte globali.

A indicare una pausa dalla frenesia sarà Marco Maccarini, con il suo libro “Un decimo di te. Camminare e scoprire l’essenziale, con lo zaino leggero e il cuore aperto”. Per lui camminare significa anche ascoltare il silenzio dei boschi, il suono dei propri passi e il fluire dei pensieri, lasciando che si esprimano fino a trovare quiete. Un racconto fatto di aneddoti e percorsi, per chi desidera ritagliarsi spazi di respiro.

In occasione di due importanti anniversari della geografia, inoltre, “Kilimangiaro” ospita Margherita Azzari, geografa e vicepresidente della Società Geografica Italiana, che parlerà del ruolo sempre più centrale di questa disciplina alla luce delle nuove geotecnologie: dal monitoraggio del territorio allo studio dei cambiamenti globali.

Un viaggio nell’universo della ritrattistica warholiana con Elisa Gervasi, referente dell’ufficio mostre di Palazzo dei Diamanti, in collegamento da Ferrara per raccontare la mostra “Andy Warhol. Ladies and Gentlemen”. Un percorso che celebra anche l’anniversario dell’iconica esposizione del 1975-76, dedicata a una delle figure più carismatiche del Novecento.

Cesare Alemanni, esperto di logistica e autore di libri sulla storia della globalizzazione, infine, analizzerà il possibile taglio dei voli aerei e la crisi del carburante che rischia di mettere in discussione i nostri spostamenti. Nel corso della puntata annuncerà anche l’uscita del suo nuovo libro, “Dalle pietre alle stelle. Storia logistica dell’umanità”. “Kilimangiaro” è anche online su RaiPlay.it.