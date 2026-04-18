Estrazione Superenalotto 18 aprile 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 18/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 18 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°63 del 18/4/2026

11-22-28-33-68-77

Numero Jolly

9

Numero Superstar

70

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 515 14.073,27
punti 41.201 178,67
punti 332.579 19,85
punti 2435.696 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella7 17.867,00
3 stella130 1.985,00
2 stella2.002 100,00
1 stella12.343 10,00
0 stella25.575 5,00