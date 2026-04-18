Estrazione Superenalotto 18 aprile 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 18/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 18 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°63 del 18/4/2026
11-22-28-33-68-77
Numero Jolly
9
Numero Superstar
70
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|15
|€ 14.073,27
|punti 4
|1.201
|€ 178,67
|punti 3
|32.579
|€ 19,85
|punti 2
|435.696
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|7
|€ 17.867,00
|3 stella
|130
|€ 1.985,00
|2 stella
|2.002
|€ 100,00
|1 stella
|12.343
|€ 10,00
|0 stella
|25.575
|€ 5,00