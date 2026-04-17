Val Kilmer riappare al cimena, dopo la sua morte, grazie all’AI

La sua figura è stata realizzata con l’intelligenza artificiale ed è presente nel primo trailer del film “As Deep as the Grave“

Val Kilmer riappare, a un anno dalla sua morte, nel trailer di un film in uscita: la sua figura è stata realizzata con l’intelligenza artificiale ed è presente nel primo trailer del film “As Deep as the Grave“. Nel breve trailer Val Kilmer, che interpreta un personaggio del film, dice: “Non temete i morti e non temete me“. L’attore è morto il 2 aprile 2025 a 65 anni.

La pellicola narra una storia vera, quella degli archeologi Ann e Earl Morris e dei loro scavi nel Canyon de Chelly, in Arizona, nel tentativo di ricostruire la storia del popolo Navajo.

Nella pellicola l’attore viene fatto apparire in diversi punti e compare anche con flashback in cui era più giovane: il suo personaggio è quello di Padre Fintan, un prete cattolico e spiritualista nativo americano. Il regista lo aveva scelto per questo ruolo, ma poi Kilmer non era riuscito a partecipare alle riprese a causa dei suoi problemi di salute che si stavano aggravando. La scelta di inserirlo lo stesso nel film, anche se virtualmente e ricreato con l’intelligenza artificiale, non è stata apprezzata da tutti. Di fronte alle polemiche, il regista Coerte Voorhees ha spiegato di aver lavorato in modo “etico”, coinvolgendo i figli dell’attore, Mercedes e Jack, e il sindacato. Per ricreare con l’AI la fisionomia dell’attore, sono stati utilizzati foto e filmati dell’attore da giovane e anche in età matura forniti dalla famiglia.

In un’intervista a Variety, il regista ha spiegato che il film era stato concepito quasi interamente attorno a Val Kilmer: “Si ispirava alla sua eredità di nativo e al suo legame con la terra del Sud-Ovest“. Val KIlmer “credeva nel progetto, è stato questo suo sostegno a darmi la sicurezza necessaria per dire: va bene facciamolo. Qualcuno lo considererà controverso, ma questo è ciò che Val voleva“.