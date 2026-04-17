Quali sono i top 30 tra i borghi italiani? Sul podio Roccaraso, Portofino e Amalfi

Ecco le prime 30 cittadine italiane con meno di 5000 abitanti più ricercate online

Negli ultimi anni è sempre più in voga la tendenza di fare vacanze non solo nelle grandi città ma anche e soprattutto nei piccoli centri, talvolta addirittura piccolissimi, e nel Belpaese di piccoli centri incantevoli da visitare c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ma quali sono quelli più ricercati online? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle 30 località italiane con meno di 5000 abitanti più ricercate online dagli italiani, indicando il volume di ricerca medio mensile, il numero di abitanti nonché il prezzo medio delle case vacanze a notte per ciascuna località analizzata.

Posizione Località Regione Volume di ricerca Prezzo medio alloggio (in euro) 1 Roccaraso Abruzzo 165400 185 2 Portofino Liguria 110700 406 3 Amalfi Campania 90720 263 4 Favignana Sicilia 75140 215 5 San Vito Lo Capo Sicilia 75090 111 6-29 … 30 Stresa Piemonte 33870 132

Roccaraso al primo posto, con Portofino e Amalfi a completare il podio

Roccaraso, rinomata località montana dell’Abruzzo, conquista il primo posto in questa speciale classifica con oltre 165 mila ricerche medie mensili. Al secondo posto si posiziona Portofino, una delle mete più esclusive d’Italia, con oltre 110 mila ricerche, mentre sul terzo gradino del podio troviamo Amalfi, che supera le 90 mila ricerche confermando il suo forte appeal turistico.

Subito fuori dal podio si piazza Favignana con 75140 ricerche, seguita da San Vito Lo Capo che registra 75090 ricerche, pur perdendo alcune posizioni rispetto all’anno precedente. Positano, è sesta con 75030 ricerche, che precede Courmayeur con 61480 ricerche e Maratea con 61430 ricerche, la prima classificata del 2025. Bormio registra 61300 ricerche, confermando la sua forte attrattività tra le località alpine. Chiude la top 10 Ventotene, nuova entrata della classifica, con 60740 ricerche, a testimonianza del crescente interesse verso le destinazioni più piccole e meno affollate.

Le variazioni della classifica rispetto al 2025

Rispetto al 2025, la classifica 2026 conferma molte delle destinazioni più amate, ma con diversi cambiamenti significativi nelle posizioni. Il balzo più evidente è quello di Roccaraso, che guadagna 10 posizioni e conquista la vetta della graduatoria. Ottime performance anche per Scilla e Peschici, che avanzano rispettivamente di 12 e 10 posizioni, così come Portofino e Amalfi, entrambe in crescita di due posizioni e stabili tra le mete più cercate.

Tra le flessioni più rilevanti si segnalano Stresa, che perde ben 15 posizioni, ma anche Maratea, che arretra di 7 posizioni perdendo la vetta ma rimanendo comunque in top 10, seguita da Varenna (-7) e Canazei (-6). Anche San Vito Lo Capo e Positano perdono terreno (-3 posizioni ciascuna), pur restando tra le località con maggiore interesse turistico.

La classifica si arricchisce inoltre di diverse nuove entrate, tra cui Ventotene, Bardonecchia, Ravello, Gradara, Numana, Villasimius e Stintino, che si affacciano per la prima volta nella top 30 e contribuiscono a ridisegnare la mappa delle destinazioni più cercate dagli italiani.

Una curiosità: San Teodoro, in Sardegna, inclusa nella classifica dello scorso anno, quest’anno è stata esclusa perché ha superato i 5000 abitanti (5224 per l’esattezza secondo gli ultimi dati disponibili).

Lombardia ancora la regione più rappresentata, seguono Campania, Lazio e Sardegna

Anche nel 2026 la Lombardia si conferma la regione più rappresentata nella classifica con 4 località presenti: Bormio (nona), Bellagio (tredicesima), Ponte di Legno (sedicesima) e Varenna (venticinquesima), consolidando il suo primato tra le destinazioni più cercate dagli italiani.

Seguono Campania e Lazio tutte con 3 località in graduatoria. La Campania è rappresentata da Amalfi (terza), Positano (sesta) e Ravello (ventunesima); il Lazio include Ventotene (decima), Sperlonga (dodicesima) e Ponza (ventesima).

Con 2 località ciascuna troviamo Sicilia, Toscana, Puglia, Marche e Trentino-Alto Adige, Sardegna e Piemonte. La Sicilia è presente con Favignana (quarta) e San Vito Lo Capo (quinta); la Toscana con Pienza (undicesima) e Pitigliano (quattordicesima); la Puglia con Peschici (diciannovesima) e le Isole Tremiti al ventinovesimo posto; le Marche con Gradara (ventiduesima) e Numana (ventitreesima); il Trentino-Alto Adige con Moena (ventiquattresima) e Canazei (ventisettesima); la Sardegna vede Villasimius (ventiseiesima) e Stintino (ventottesima); il Piemonte con Bardonecchia (diciassettesima) e Stresa (trentesima).

Sono invece sei le regioni con una sola località ciascuna: l’Abruzzo con Roccaraso (prima), la Liguria con Portofino (seconda), la Valle d’Aosta con Courmayeur (settima), la Basilicata con Maratea (ottava), il Veneto con Malcesine (quindicesima), e la Calabria con Scilla (diciottesima).

Quali sono i prezzi delle case vacanza in queste destinazioni?

Sebbene molte di queste località abbiano una popolazione residente contenuta, i prezzi degli alloggi turistici variano in modo significativo. La meta più esclusiva è Positano con i suoi ben 703 euro medi a notte, con un grande distacco da Portofino, anch’essa molto esclusiva con 406 euro a notte. Seguono Bellagio con 313 euro, Varenna con 302 euro e Amalfi con 263 euro, che completano il gruppo delle località con i prezzi più elevati della graduatoria.

All’estremo opposto, alcune destinazioni si distinguono per la loro maggiore accessibilità economica. Peschici si conferma una delle più accessibili con una media di 117 euro a notte, un euro in più di Gradara con 116 euro e due in più di Pitigliano con 115 euro. Subito dopo troviamo San Vito Lo Capo con 111 euro e Scilla, che chiude la classifica delle mete più economiche con una media di 96 euro a notte, l’unica sotto i 100 euro e che si conferma la soluzione ideale per una vacanza suggestiva ma a basso costo.

La classifica completa di tutte le posizioni con volume di ricerca, numero di abitanti nonché prezzi medi degli alloggi per destinazione sono disponibili alla pagina: https://www.holidu.it/casa-vacanze/italia#small-cities