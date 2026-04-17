Gipsy Fiorucci: fuori il videoclip de “La notte più buia che c’è (alkemic version)”

Tutto il Potere Vibrazionale e Trasformativo del Suo Pop Alkemico® in un Inno Catartico che unisce Vibrazioni, Spiritualità e Frequenze Benefiche

Da venerdì 17 aprile esce in radio e nel canale YouTube dell’artista il videoclip ufficiale della cantautrice evolutiva e suonoterapeuta vibrazionale “La notte più buia che c’è” (Alkemic Version).

Il videoclip, diretto dal filmmaker e cinematographer Riccardo Sarti (Wolf), girato tra i boschi e le campagne del territorio emiliano di Novi di Modena, incarna la vera essenza catartica de “La notte buia dell’anima” che si veste di immagini profonde e viscerali e diviene un portale da attraversare con coraggio e consapevolezza per confrontarsi con le proprie ombre e riemergere dalle proprie ceneri più forti e completamente trasformati.

Un video di grande impatto in cui Gipsy, da vera sacerdotessa della musica, non si limita semplicemente a raccontare un’emozione in un processo intimo e introspettivo, ma vuole trasformarla fino a farla divenire rituale sacro di pura trasmutazione Alkemica, il coraggio che prende forma e invita finalmente ad attraversare il proprio buio viscerale, in quella fase dolorosa ma preziosa e fondamentale al tempo stesso che precede ogni autentico risveglio dell’anima.

Un brano che in questa “Alkemic Version”, realizzata assieme al produttore artistico Renato Droghetto presso gli studi bolognesi SanLucaSound, diventa ancora più intenso e avvolgente abbracciando appieno le caratteristiche del “Pop Alkemico®” di cui Gipsy è ideatrice e pioniera, sonorità eteree, epiche e ancestrali che si fondono a melodie pop, strumenti vibrazionali, frequenze benefiche, alchimia e messaggi evolutivi che diventano così strumenti preziosi in un processo di consapevolezza che è allo stesso tempo sia personale che universale.

Le vibrazioni profonde, ancestrali e benefiche dello strumento Monocorda® armonico, che la stessa suonoterapeuta umbra utilizza anche per sessioni individuali e workshop di gruppo attraverso attività di suonoterapia vibrazionale e musica trasformativa per l’anima avvalendosi del metodo Melumalkemica® da lei ideato, si sposano con la sua voce carismatica e viscerale, offrendo un’esperienza sensoriale e profonda in grado di toccare corde interiori fondamentali, ma spesso sopite nel nostro essere, entrando nel corpo ma soprattutto nell’anima dell’ascoltatore.

Le attività di Gipsy , sound healing, canzoni evolutive e creazioni musicali dall’essenza trasformativa, nonché i progetti per le scuole e i centri culturali e di varia tipologia “Fiamma Dell’Unicità®” e “Suoni Di Luce” contribuiscono in maniera significativa all’innalzamento vibrazionale, mirano a riportare armonia ed equilibrio nei centri energetici e nel sistema biologico favorendo la riconnessione fondamentale con la propria matrice animica, il dialogo empatico, la conoscenza di sé e del proprio potenziale, il proprio potere creativo e il valore dei propri doni e talenti unici e irripetibili… e tutto questo oggigiorno, soprattutto per i giovani e per la società in cui viviamo è di vitale importanza.

Dalle parole della cantautrice tifernate che da sempre promuove l’unicità dell’essere non seguendo le mode e le tendenze del momento: “Viviamo in un tempo in cui è di fondamentale importanza assumersi la responsabilità di fare scelte consapevoli e in linea con la propria coerenza e verità interiore… anche se questo comporta uscire da certi schemi o sistemi che in questo momento non sono idonei all’essenza autentica del mio progetto… ed è per questo motivo che la nuova “Alkemic Version” del brano per ora sarà presente solo nel videoclip ufficiale e nelle radio che avranno il piacere di passarla e che ringrazio di cuore anticipatamente”.

L’artista, creatrice di musica trasformativa per l’anima, con la sua essenza mistica e il suo stile inconfondibile, ha la capacità rara di far convivere intensità emotiva, carisma, spiritualità, profondità d’animo e presenza scenica con un’unica missione: quella di accendere e risvegliare la “Fiamma Dell’Unicità®” che vive in ognuno, al fine di poter manifestare la propria essenza e autenticità. Gipsy, da sempre impegnata nel sociale e reduce da importanti premi e riconoscimenti, continua tra le altre cose a portare avanti il suo metodo e brand spirituale “Melumalkemica®” che si occupa di prodotti e servizi inerenti alla crescita personale e all’evoluzione, una sinergia che agisce attraverso voce, suono, anima, alchimia, frequenze benefiche, vibrazioni ancestrali sprigionate dal suo inseparabile Monocorda® “Alkam” e canzoni dall’essenza evolutiva e trasformativa… proseguendo nella sua Missione d’Anima con fiducia, gratitudine e determinazione.

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