Vacanze 2026: le tendenze che stanno trasformando il turismo

Il turismo del 2026 evolve verso una dimensione più esclusiva e personale. Scopriamo alcune delle principali tendenze e qualche proposta di viaggio per viverle appieno

Il modo di viaggiare sta cambiando. Sempre più spesso il viaggio passa dall’essere semplicemente una pausa dalla quotidianità e diventa un’esperienza profondamente personale, capace di riflettere desideri, passioni e persino aspirazioni individuali. A delineare questo scenario è la decima edizione delle Travel Predictions pubblicate da Booking.com, basata sulle opinioni di oltre 29.000 viaggiatori provenienti da 33 Paesi. Dall’analisi emerge con chiarezza una nuova direzione del turismo: nel 2026 le vacanze saranno sempre più personalizzate, sperimentali e autentiche. Tecnologia, benessere e ricerca di significato si intrecciano dando vita a nuove modalità di vivere il viaggio, dove l’esperienza conta molto più della semplice destinazione. Il turismo del futuro sarà sempre meno standardizzato e sempre più costruito intorno alle persone. Tecnologia, benessere e libertà di scelta stanno trasformando il viaggio in un’esperienza sempre più personale, capace di adattarsi alle esigenze e alle aspirazioni di ciascun individuo. Tra le tendenze più interessanti, tre in particolare che raccontano con efficacia come stia evolvendo il modo di partire.

ITINERARI INTELLIGENTI: QUANDO L’AI DIVENTA COMPAGNA DI VIAGGIO

Secondo la ricerca, il 57% dei viaggiatori immagina di affidare all’intelligenza artificiale la progettazione dei propri itinerari, lasciando che algoritmi avanzati suggeriscano destinazioni, esperienze e percorsi meno battuti. Si tratta quindi di andare oltre la semplice scelta di una destinazione, suggerimenti generici o liste di luoghi da visitare: l’AI promette di diventare una sorta di “consulente personale”, capace di interpretare gusti, interessi e abitudini per creare esperienze su misura. La tecnologia, in questo senso, non sostituisce l’emozione del viaggio ma la amplifica, rendendo possibile un livello di personalizzazione che fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile.

Il tour operator Great Stays , dedicato a soggiorni brevi in case vacanze di lusso, propone in questo trend Villa Godiluva, una proprietà immersa tra gli ulivi ai piedi del Monte Cetona, in Toscana. Una dimora sospesa tra design, natura e silenzio, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un livello altissimo di personalizzazione: dagli ambienti intimi e raffinati, sapientemente ristrutturati e arredati da Giovanni Bulgari insieme al designer Marco Ricci, alle esperienze su misura, tutto contribuisce a creare un soggiorno unico, autentico e irripetibile.

LA NUOVA ERA DEL WELLNESS: ESPERIENZE SU MISURA

Un’altra tendenza che si sta affermando con forza riguarda la cura di sé. Sempre più persone scelgono la propria destinazione anche in funzione del benessere fisico e mentale, dove tecnologia e rituali di bellezza si incontrano. Secondo i dati di Booking.com, l’81% degli intervistati sogna vacanze dedicate alla skincare e al benessere personalizzato. Non si tratta più dei tradizionali weekend in spa: nel 2026 le esperienze wellness saranno sempre più sofisticate e integrate con la tecnologia.

Il 49% dei viaggiatori prenderebbe in considerazione l’uso dell’intelligenza artificiale per individuare la destinazione più adatta alle esigenze della propria pelle, considerando fattori come clima, umidità e stile di vita locale. Il 70% apprezza trattamenti idratanti personalizzati in base alle attività svolte durante la vacanza. Così, antiche tradizioni termali e tecnologie all’avanguardia si incontrano in una nuova dimensione del benessere.

Tra le montagne umbre, Villa Petra Cave Spa è un rifugio raro, pensato per chi sceglie il viaggio come esperienza di benessere profondo, dove natura, tecnologia e rituali di bellezza si fondono per dar vita a soggiorni dedicati alla skincare e alla rigenerazione autentica. La spa in grotta, unica nel suo genere, avvolge gli ospiti in un’atmosfera intima e senza tempo: sauna e area relax, illuminate da luci soffuse, invitano a lasciarsi andare.

IL VIAGGIO COME CELEBRAZIONE PERSONALE

C’è poi un cambiamento più sottile e forse ancora più significativo: il motivo per cui si parte.

Se un tempo i viaggi importanti erano legati a eventi precisi, come matrimoni, anniversari, lune di miele, oggi sempre più persone scelgono di partire semplicemente perché lo desiderano. I dati di Booking.com lo confermano: la ricerca evidenzia che il 69% degli intervistati per il sondaggio sceglie di organizzare una vacanza anche in assenza di un’occasione particolare. Il 70% delle persone sceglie di concedersi un viaggio come forma di gratificazione personale, mentre emergono nuove motivazioni come festeggiare un nuovo lavoro o una promozione (21%), segnare l’inizio di una nuova fase della vita dopo la fine di una relazione (11%) o semplicemente godersi un’occasione per vivere qualcosa di speciale. In questo scenario i viaggi assumono un significato più intimo e autentico, diventando quelle che si dicono “missioni personali”: viaggi che nascono da un sì a sé stessi e che riflettono una nuova libertà di vivere il turismo in modo autentico.

Sospesa tra cielo e mare, La Terrazza Sul Mare è un invito a fermarsi, a scegliersi. Qui la vacanza non ha bisogno di occasioni: nasce dal desiderio di regalarsi bellezza, silenzio e respiro. Tra giardini profumati, terrazze affacciate sull’infinito e una piscina che guarda l’orizzonte, ogni dettaglio diventa un gesto di cura verso sé stessi. Questa straordinaria villa è un rifugio dove celebrare, semplicemente, il piacere di vivere.

(Fonte dati: Great Estate – https://magazine.greatestate.it/it/vacanze-2026-le-tendenze-che-stanno-trasformando-il-turismo-0413.html