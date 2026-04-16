Prossimo allenatore Roma: Stefano Pioli favorito per il post Gasperini, c’è anche Thiago Motta

Ecco i nomi più accreditati per i bookmakers

Il rapporto tra Ranieri e Gian Piero Gasperini sembra ormai compromesso: l’eliminazione anticipata dall’Europa League e alcune tensioni emerse nel corso dei mesi hanno raffreddato l’entusiasmo che aveva accompagnato l’arrivo dell’ex tecnico della Dea in giallorosso.

Le divergenze anche a mezzo stampa con la dirigenza, in particolare con il Senior Advisor Ranieri, hanno contribuito a rendere meno compatto l’ambiente capitolino e ad alimentare dei dubbi sulla permanenza del Gasp. Il clima teso e incerto ha allertato i bookmakers.

Al momento Gasperini resta il favorito per la conferma, con una quota che oscilla oggi tra 1.33 e 1.50, ma la sua posizione appare legata a una condizione ben precisa: la qualificazione alla prossima Champions League. In caso di fallimento, si aprirebbe la corsa al suo successore: nel confronto quote prossimo allenatore Roma di Superscommesse.it il nome più accreditato all’eventuale post Gasperini è quello di Stefano Pioli, quotato mediamente a 11.00.

Nella lista dei papabili anche l’ex tecnico di Bologna e Juventus Thiago Motta, che presenta quota media 28.66, e l’attuale allenatore del Porto Francesco Farioli, con quota media 33.00. Romantica suggestione quella del ritorno di Daniele De Rossi, il cui approdo sulla panchina della Roma oscilla tra 66.00 e 16.00. Spuntano anche i nomi di Antonio Conte, Enzo Maresca e dell’ex Borussia Dortmund Edin Terzic.

Di seguito il confronto quote prossimo allenatore Roma secondo i principali bookmakers:

Prossimo allenatore Roma Quota più alta nel confronto Superscommesse G.Gasperini 1.50 S.Pioli 12.00 T.Motta 33.00 F.Farioli 33.00 A.Conte 50.00 E.Maresca 50.00 E.Terzic 50.00 D.De Rossi 66.00