Estrazione Superenalotto 16 aprile 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 16/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 16 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 61 del 16/4/2026
9-11-12-38-44-54
Numero Jolly
60
Numero Superstar
39
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|7
|€ 26.606,28
|punti 4
|792
|€ 239,55
|punti 3
|31.233
|€ 18,28
|punti 2
|452.831
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|5
|€ 23.955,00
|3 stella
|133
|€ 1.828,00
|2 stella
|2.075
|€ 100,00
|1 stella
|12.022
|€ 10,00
|0 stella
|23.165
|€ 5,00