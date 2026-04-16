Estrazione Superenalotto 16 aprile 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 16/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 16 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 61 del 16/4/2026

9-11-12-38-44-54

Numero Jolly

60

Numero Superstar

39

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 57 26.606,28
punti 4792 239,55
punti 331.233 18,28
punti 2452.831 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella5 23.955,00
3 stella133 1.828,00
2 stella2.075 100,00
1 stella12.022 10,00
0 stella23.165 5,00