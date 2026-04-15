Lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui, morti entrambi

Omidio suicidio a Bisceglie (Puglia), i due si stavano separando

A Bisceglie (Barletta-Andria-Trani), Luigi Gentile (61 anni) ha gettato la moglie Patrizia Lamanuzzi di 54 anni dal balcone di casa e si è poi lanciato nel vuoto: morti entrambi. I due si stavano separando.

I corpi, sull’asfalto, sono stati trovati da uno vicino lungo la rampa dei garage: lì sono arrivati dopo essere volati dal quinto piano del palazzo in cui abitavano i coniugi. Stando alle prime ricostruzioni, lei sarebbe morta perché il marito l’ha uccisa, buttandola dal balcone prima di suicidarsi buttandosi anche lui. Una vicina ha sentito la donna urlare e chiedere aiuto, poi l’avrebbe vista cadere.

La coppia aveva due figli grandi: uno vive in Svizzera e l’altro a Trani. Le indagini cercheranno di ricostruire il contesto in cui è maturato l’omicidio suicidio e quale sia stata l’esatta dinamica. Il volo di tre metri potrebbe essere avvenuto al culmine di una lite.