Federica Levy al debutto su Ferrari 296 Challenge nel GT Sprint 2026

Federica Levy è pronta al debutto nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2026 al volante della Ferrari 296 Challenge del team MRNC12 (Marzialetti), in coppia con Laura Villars

Federica Levy è pronta al debutto nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2026 al volante della Ferrari 296 Challenge del team MRNC12 (Marzialetti), in coppia con Laura Villars.

L’esordio è previsto dal 24 al 26 aprile sul circuito di Imola, primo appuntamento di una stagione che si preannuncia altamente competitiva, con oltre 50 vetture in griglia e la presenza dei principali modelli GT del panorama internazionale.

La Ferrari 296 Challenge rappresenta uno dei riferimenti tecnici della categoria: una vettura progettata per esprimere performance, precisione e massima competitività in pista, al centro di una sfida che unisce tecnologia e talento.

Per Federica Levy, classe 2004, si tratta di un nuovo passo in un percorso in continua crescita, dopo i risultati ottenuti nella passata stagione tra Campionato Italiano GT Endurance e FX Italian Series.

Segnaliamo inoltre che la presentazione ufficiale del team 2026 si terrà il 20 aprile alle ore 11.30, durante la Milano Design Week, presso l’installazione di Salone Auto Torino e MIMO Milano Monza Motor Show in via Tortona 35. La presentazione avverrà alla presenza del team manager Gianmarco Marzialetti e le due pilote Federica Levy e Laura Villars.