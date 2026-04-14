Le vincite più alte in Italia

Un tempo, quando ci si augurava una grossa vincita o un colpo di fortuna, si usava l’espressione “fare tredici”, intendendo con questa espressione il totalizzare il massimo risultato nella schedina del Totocalcio. Si trattava dell’unico gioco consentito in Italia per puntare sulle partite di calcio, oggi molto meno popolare, dato che le scommesse sono legali anche qui da noi.

Ora, la fortuna che ci si augura è quella di vincere alla lotteria, intendendo l’estrazione nazionale che mette in palio un primo premio da 5 milioni di euro, ogni 6 gennaio. Somma che però impallidisce se andiamo a guardare le cifre da record assegnate in Italia. Le vincite più alte di tutti i tempi, infatti non derivano né dalla lotteria, né dal Totocalcio, e neanche da slot machine, gratta e vinci e altri giochi. L’unico e solo protagonista, detentore di tutti i primati è il Superenalotto, gioco a estrazione creato da Sisal nel 1997, in sostituzione del più modesto Enalotto.

Un gioco che accumula montepremi da capogiro nel corso delle settimane in cui non viene centrato alcun “sei” e che regala veri e propri sogni. Chiunque può aspirare a vincite milionarie, anche con schedina da soli due euro, giocate alla ricevitoria sotto casa oppure nei migliori casinò online, che permettono di compilarla anche da smartphone. Per questa modalità di gioco, i siti testati da Online-Casinos.com Italia sono considerati tra i migliori per gli utenti italiani. Scopriamo la top 10 delle vincite più alte mai ottenuta in Italia, come anticipato, tutte provenienti dal Superenalotto.

I 10 premi da record

371 milioni 133 mila euro con estrazione del Superenalotto del 16 febbraio 2023, sistema da 90 quote da 5€ ciascuna, vincita pro-capite di 4.123.708 euro. 209 milioni 106 mila euro con estrazione del Superenalotto del 13 agosto 2019, vinti a Lodi con una schedina da 2 euro. 177 milioni 729 mila euro con estrazione del Superenalotto del 30 ottobre 2010, sistema da 70 quote, vincita pro-capite di 2.538.986 euro. 163 milioni 538 mila euro con estrazione del Superenalotto del 27 ottobre 2016, vinti a Vibo Valentia con una schedina da 3 euro. 156 milioni 294 mila euro con estrazione del Superenalotto del 22 maggio 2021, vinti a Montappone, provincia di Fermo con una schedina da 2 euro. 147 milioni 807 mila euro con estrazione del Superenalotto del 22 agosto 2009, vinti a Bagnone, provincia di Massa Carrara, con una schedina di 2 euro. 139 milioni 22 mila euro con estrazione del Superenalotto del 9 febbraio 2010, vinti a Parma e Pistoia, dove sono state giocate due schedine che si sono divise a metà il jackpot. 130 milioni 195 mila euro con estrazione del Superenalotto del 17 aprile 201, vinti a Caltanissetta con una schedina da 2 euro. 101 milioni 511 mila euro con estrazione del Superenalotto del 10 maggio 2024, vinti a Napoli con una schedina da 2 euro. 100 milioni 756 mila euro con estrazione del Superenalotto del 23 ottobre 2008, vinti a Catania.

È facile immaginare come queste cifre non abbiano rivali, dato che sia la Lotteria Italia con i suoi 5 milioni e sia i gratta e vinci, che con determinati tagliandi d 20€ mettono in palio 6 milioni, non possono competere. Soltanto l’Eurojackpot, potrebbe essere un competitor: in Europa ha assegnato la somma record di 120 milioni di euro. Per ora il premio più alto vinto in Italia con questa lotteria internazionale è stato di 33 milioni 290 mila euro, il 29 maggio del 2020.

Probabilità di vincita al Superenalotto

Per quanto riguarda il Superenalotto non si può parlare di RTP, ossia di ritorno in vincite al giocatore, ma è più corretto fare riferimento alla probabilità di vincita. Questa varia in base alla quantità di numeri giocati su una schedina. Giocando soltanto 6 numeri, si ha una probabilità di 1 su 622.614.630 di realizzare un 6 che garantisce il premio massimo: in questo caso la combinazione vincente possibile è una sola.

Giocando 7 numeri, le combinazioni possibili sono 7 e la probabilità scende a una su 88.944.947. Con 8 numeri si ha una possibilità di vincere pari a 1 su 22.236.237. Se si giocano 9 numeri, le possibili combinazioni salgono a 84 e le probabilità scendono a 1 su 7.412.079. Ricordiamo che col Superenalotto si può vincere anche indovinando soltanto due numeri: in questo caso si ha una probabilità su 22 e premi decisamente più bassi. Curiosità: sommando le diverse probabilità di vincita ogni categoria, la possibilità di ottenere almeno un premio, di qualsiasi importo, è di circa 1 su 20.