Estrazione Superenalotto 7 aprile 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 7/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 7 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°56 del 7/4/2026
10-16-18-47-50-59
Numero Jolly
7
Numero Superstar
60
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|10
|€ 16.789,62
|punti 4
|556
|€ 308,24
|punti 3
|22.534
|€ 22,86
|punti 2
|339.159
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 30.824,00
|3 stella
|110
|€ 2.286,00
|2 stella
|1.541
|€ 100,00
|1 stella
|9.096
|€ 10,00
|0 stella
|19.085
|€ 5,00