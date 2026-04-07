Estrazione Superenalotto 7 aprile 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 7/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 7 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°56 del 7/4/2026

10-16-18-47-50-59

Numero Jolly

7

Numero Superstar

60

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 510 16.789,62
punti 4556 308,24
punti 322.534 22,86
punti 2339.159 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 30.824,00
3 stella110 2.286,00
2 stella1.541 100,00
1 stella9.096 10,00
0 stella19.085 5,00