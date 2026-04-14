Estrazione Superenalotto 14 aprile 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 14/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 14 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°60 del 14/4/2026

3-5-20-27-35-66

Numero Jolly

17

Numero Superstar

6

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+12 289.411,83
punti 58 23.375,57
punti 41.147 166,07
punti 337.582 15,25
punti 2466.932 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella7 16.607,00
3 stella179 1.525,00
2 stella2.576 100,00
1 stella13.137 10,00
0 stella23.643 5,00