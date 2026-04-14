Estrazione Superenalotto 14 aprile 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 14/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 14 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°60 del 14/4/2026
3-5-20-27-35-66
Numero Jolly
17
Numero Superstar
6
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|€ 289.411,83
|punti 5
|8
|€ 23.375,57
|punti 4
|1.147
|€ 166,07
|punti 3
|37.582
|€ 15,25
|punti 2
|466.932
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|7
|€ 16.607,00
|3 stella
|179
|€ 1.525,00
|2 stella
|2.576
|€ 100,00
|1 stella
|13.137
|€ 10,00
|0 stella
|23.643
|€ 5,00