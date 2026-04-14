Come si diventa sushiman? Dall’8 all’11 giugno 2026 a Milano due corsi professionali per chef di sushi e poi Italy Sushi Cup, selezione italiana al World Sushi Cup

La nuova edizione del Corso Professionale Base di Sushi proposto da AIRG (Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi) in collaborazione con World Sushi Skills Institute (WSSI), l’unico Istituto di Formazione riconosciuto dal Governo giapponese per l’insegnamento professionale all’estero dell’arte del sushi, rappresenta quindi un’opportunità importante.

Il Corso AIRG-WSSI è infatti l’unica occasione concreta in Italia per apprendere da insegnanti specializzati ed accreditati le tecniche base della preparazione tradizionale giapponese del sushi . Il docente WSSI proveniente dal Giappone sarà affiancato da chef AIRG che lavorano da anni in Italia e tratterà argomenti fondamentali per un sushi professionale (selezione e preparazione del pesce crudo, lavorazione del riso, utilizzo di coltelli e strumenti giapponesi, abbinamento degli ingredienti e corrette modalità di presentazione, etc).

L’8 e il 9 giugno 2026, si tiene la quinta edizione del corso che, dopo le esperienze in varie città d’Italia, torna a Milano , nelle aule dell‘Istituto di Formazione Professionale Fondazione Mazzini. Il Corso Base Sushi AIRG-WSSI è a numero chiuso ed è rivolto esclusivamente a chef, ristoratori, operatori del settore food, nonché a giovani diplomati di Scuola Alberghiera che abbiano pratica di cucina professionale.

Il corso prevede un esame finale e, per chi lo supererà, un attestato a validità internazionale rilasciato dalla National Association of Commercial Health and Sanitation Industry Associations, qualifica di grande prestigio per un professionista che voglia dedicarsi non solo alla cucina giapponese ma in generale al trattamento del pesce crudo.

Non è tutto: per chi, in questa edizione o nelle precedenti, ha frequentato con successo il Corso Base, nel 2026 è in programma un corso pratico di approfondimento tecnico, il Kuroobi, una vera e propria Masterclass la cui prima edizione italiana si tiene nella stessa sede il 10 giugno. Kuroobi significa “cintura nera” e, proprio come nelle arti marziali, al termine di una intensa giornata di apprendimento e di test, gli allievi verranno valutati e potranno ottenere diversi gradi di riconoscimento nel trattamento dei vari ingredienti e nella preparazione del sushi.

Torna quest’anno anche l’Italy Sushi Cup, alla sua seconda edizione, il giorno 11 giugno sempre alla Fondazione Mazzini . Anche per il 2026 Italy Sushi Cup selezionerà ufficialmente il miglior chef di sushi italiano che rappresenterà l’Italia alla World Sushi Cup in Giappone nel 2026.

Italy Sushi Cup è riservata agli chef professionisti che abbiano seguito il Corso Base AIRG-WSSI. Una giuria formata dasushi-chef, esperti di fama internazionale provenienti da diversi Paesi, sceglierà il migliore tra i candidati italiani. Nell’edizione 2025 dei tre saliti sul podio addirittura i primi due sono stati giudicati degni di partecipare al World Sushi Cup in Giappone.

Il Corso Professionale Base AIRG-WSSI, il Kuroobi, e l’Italy Sushi Cup mirano a trasmettere sapienza, professionalità e maestria tecnica autentiche nella nobile arte del sushi, offrendo inoltre ai partecipanti l’opportunità di distinguersi sulla scena italiana ed internazionale. La partecipazione all’Italy Sushi Cup e poi, si spera, al World Sushi Cup è un’esperienza molto ambita, ed i corsi che le precedono permettono anche a chi è già un professionista di apprendere preziosissimi dettagli nascosti nelle tecniche professionali.

Info sul Corso Base Sushi AIRG-WSSI

https://www.ristoratorigiapponesi.it/corso-professionale-sushi-wssi/

Info sul Kuroobi

https://www.ristoratorigiapponesi.it/kuroobi

CHI E’ AIRG (Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi)

https://www.ristoratorigiapponesi.it

Costituita nel 2003 a Milano, l’Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi promuove la conoscenza dell’autentica cultura gastronomica giapponese e l’educazione al gusto nipponico attraverso iniziative di vario genere. Oltre ai Corsi di Sushi Professionali, Kuroobi e Italy Sushi Cup e ad ulteriori proposte riservate ai professionisti, fornisce consulenze individuali ed altre docenze di cucina e sala specifiche. Inoltre AIRG propone anche corsi di cucina amatoriale, degustazioni ed eventi destinati al pubblico e agli appassionati di Giappone. AIRG trasmette così stimoli culturali sul “magiare giapponese”, attraverso l’apprendimento di curiosità meno note, cultura della tavola, piatti e ricette stagionali e regionali.

CHI E’ WSSI (World Sushi Skills Institute)

https://www.worldsushiskillsinstitute.com

Si stima che ci siano oltre centomila ristoranti di sushi fuori dal Giappone e che oltre il 95% del sushi sia preparato da persone provenienti da paesi in cui la cultura e le tecniche legate al consumo di pesce crudo non siano native. Ecco perché nasce WSSI, l’unica organizzazione ufficiale riconosciuta a livello globale per la certificazione delle competenze degli chef di sushi. Istituto giapponese affiliato ad All Japan Sushi Association, si occupa di preservare e diffondere la tradizione del sushi, garantendo standard elevati di qualità e sicurezza alimentare. Attraverso rigorosi corsi ed esami, WSSI certifica le competenze tecniche e la conoscenza delle pratiche tradizionali giapponesi, formando chef professionisti in tutto il mondo.

COS’E’ ITALY SUSHI CUP

https://www.italysushicup.it

L’Italy Sushi Cup, selezione riservata agli chef di sushi di nazionalità italiana (nativa o acquisita) è la porta d’accesso al World Sushi Cup, evento che si svolge in Giappone ogni anno dal 2014 e decreta il miglior sushiman non giapponese del mondo. Gode del sostegno del MAFF, Ministero Giapponese di Agricoltura Silvicoltura e Pesca, ed è promosso da AJSA – All Japan Sushi Association, e da WSSI – World Sushi Skills Institute.