Due morti in Puglia per forte vento: 12enne schiacciata da un albero e 38enne colpito da un palo

La piccola si trovava in strada quando è stata travolta

Forti venti in Puglia hanno causato la morte di due persone: una ragazzina di 12 anni colpita da un albero caduto in strada a Bisceglie (in provincia di Barletta-Andria-Trani), e un operaio di 38 anni colpito da un palo della luce caduto a Taranto durante lavori di manutenzione a un impianto di illuminazione all’esterno del cimitero comunale San Brunone.

Alicia Amoruso è morta dopo essere rimasta schiacciata da un albero di grosse dimensioni caduto in strada, inutile l’intervento del 118: è stata trasportata al pronto soccorso in arresto cardiocircolatorio, dove è stata sottoposta a manovre rianimatorie, ma è deceduta a causa del politrauma.