Gossip: Fedez e Giulia Honegger confermano la gravidanza

Fedez e Giulia Honegger confermano la gravidanza: sui social la foto del pancino. Per il rapper si tratta del terzo figlio dopo Leone e Vittoria, avuti con Chiara Ferragni
La voce circola da settimane, ma non ha mai avuto conferme dai diretti interessati. Ora uno scatto pubblicato sui social metterebbe la notizia nero su bianco. Fedez e Giulia Honegger diventeranno genitori. In una storia su Instagram, il rapper immortala la compagna con pancino in bella vista. Nessun commento esplicito, solo un cuore bianco a suggellare l’immagine scattata in una spiaggia della Sardegna dove la coppia è in vacanza.
La foto ha presto fatto il giro del web, rimbalzando da un account all’altro. Per Fedez si tratta del terzo figlio dopo Leone (8 anni) e Vittoria (5 anni) avuti durante il matrimonio con Chiara Ferragni. I rumors sul sesso del nascituro sono contrastanti e non ci sono conferme al riguardo. Ad ogni modo, il settimanale ‘Chi’ ha anche raccontato che Fedez avrebbe già annunciato il lieto evento all’ex moglie. L’influencer avrebbe avuto una reazione positiva alla notizia.
E ora c’è chi parla di future nozze tra l’artista e Giulia. Come riporta Tgcom, Alessandro Rosica, conosciuto sul web come Investigatore social, ha rivelato che la coppia avrebbe già fissato una data per l’estate 2027, a due anni dal loro primo incontro e ad un anno dalla nascita del loro primo figlio che dovrebbe avvenire entro la fine dell’estate 2026.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)