Putin ferma la guerra di Ucraina per festeggiare la Pasqua ortodossa

Zelensky: “Il popolo ha bisogno di una Pasqua libera da minacce e di un reale progresso verso la pace”

Vladimi Putin annuncia un cessate il fuoco in Ucraina dalle ore 16 dell’11 aprile fino alla fine del 12 aprile, in occasione della Pasqua ortodossa. Il Cremlino afferma di aspettarsi che la parte ucraina segua l’esempio della Russia.

“L’Ucraina ha ripetutamente affermato di essere pronta a compiere passi simmetrici. Abbiamo proposto un cessate il fuoco durante le festività pasquali di quest’anno e agiremo di conseguenza” dopo la proposta di Putin, ha scritto Zelensky su ‘X’. ”Il popolo ha bisogno di una Pasqua libera da minacce e di un reale progresso verso la pace, e anche la Russia ha la possibilità di non riprendere gli attacchi dopo Pasqua”, ha aggiunto.

“Se la Russia sceglierà la via della de-escalation, credo che si terrà un incontro trilaterale. Cercheranno di organizzarlo ad aprile, maggio o giugno”, ha continuato dopo che Mosca ha annunciato la tregua. ”Secondo me gli americani non concederanno a nessuno più tempo per il dialogo”, ha aggiunto Zelensky affermando che ”con l’inizio dell’estate, gli Stati Uniti si concentreranno sui loro processi interni, sulle elezioni. E credo che abbiano una sorta di scadenza politica interna, intorno ad agosto”.