Dolce&Gabbana, Stefano Gabbana lascia l’azienda di moda

L’incarico è stato rilevato da Alfonso Dolce, fratello di Domenico e amministratore delegato dell’azienda

Stefano Gabbana si è dimesso da presidente di Dolce&Gabbana, società da lui fondata insieme a Domenico Dolce: l’incarico è stato rilevato da Alfonso Dolce, fratello di Domenico e amministratore delegato dell’azienda. Il gruppo starebbe negoziando una ristrutturazione di circa 450 milioni di euro di debito.

La notizia dell’uscita di scena dello stilista è stata data da Bloomberg, ma le dimissioni in realtà non sono di questi giorni: Gabbana si sarebbe dimesso a dicembre. Alfonso Dolce avrebbe rilevato il suo incarico a gennaio.