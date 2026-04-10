Artemis II: completata la seconda manovra correttiva di rientro

La NASA prevede l’ammaraggio alle 20:07 di venerdì 10 aprile a San Diego

L’equipaggio di Artemis II sta puntando verso la Terra e ha percorso più di metà del tragitto verso casa.

Un piccolo problema

Circa due ore prima dell’accensione dei motori, si è verificata un’inattesa perdita di segnale nel collegamento di ritorno durante una variazione della velocità di trasmissione dati, che ha compromesso la trasmissione delle comunicazioni e della telemetria dal veicolo spaziale a Terra. Le comunicazioni bidirezionali sono state ripristinate e i controllori di volo hanno ripreso poco dopo i preparativi per l’accensione dei motori insieme all’equipaggio.

La terza manovra di correzione della traiettoria di rientro è prevista per il 10 aprile intorno alle 13:53, prima delle procedure di rientro.

La NASA prevede l’ammaraggio alle 20:07 (17:07 PDT) di venerdì 10 aprile, al largo della costa di San Diego. Entro due ore dall’ammaraggio, l’equipaggio verrà estratto dalla capsula Orion e trasportato a bordo della USS John P. Murtha. Le squadre di recupero trasporteranno l’equipaggio con gli elicotteri e, una volta a bordo della nave, gli astronauti saranno sottoposti a controlli medici post-missione prima di tornare a terra per imbarcarsi su un aereo diretto al Johnson Space Center della NASA a Houston.