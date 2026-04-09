Festival di Cannes: presentato il cartellone, nessun film italiano in gara

Al festival non mancherà un po’ di Italia con l’anteprima di ‘Roma Elastica’

Nella 79esima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio, non ci sarà nessun film italiano. Un pizzico di Italia ci sarà con l’anteprima di ‘Roma Elastica‘ con Isabella Ferrari, Maurizio Lombardi, Martina Scrinzi, Ornella Muti, Franco Nero, Michele Bravi, Alessio Gallo e Tea Falco. Presidente di giuria il regista sudcoreano Park Chan-wook.

I film in gara

Tra i film in lizza annunciati dal delegato generale del festival francese, Thierry Frémaux, presentando il cartellone dell’edizione 2026 ci sono: ‘Amarga Navidad’ di Pedro Almodóvar, ‘Sheep in the Box’ di Hirokazu Kore’eda, ‘Histoires parallèles’ di Asghar Farhadi, ‘Fatherland’ di Pawel Pawlikowski e ‘Moulin’ di László Nemes.

In lizza per la Palma d’oro anche ‘Minotaur’ di Andrey Zvyagintsev, ‘The Beloved’ di Rodrigo Sorogoyen, ‘The Man I Love’ di Ira Sachs, ‘Fjord’ di Cristian Mungiu, ‘Histoire de la nuit’ di Léa Mysius, ‘Notre salut’ di Emmanuel Marre, ‘Gentle Monster’ di Marie Kreutzer, ‘Nagi Notes’ di Koji Fukada, ‘Hope’ di Na Hong-Jin, ‘Garance’ di Jeanne Herry, ‘The Unknown’ di Arthur Harari, ‘All of Sudden’ di Ryusuke Hamaguchi, ‘The Dreamed Adventure’ di Valeska Grisebach, ‘Coward’ di Lukas Dhont, ‘La Bola Negra’ (‘The Black Ball’) di Javier Ambrossi e Javier Calvo, ‘A Woman’s Life’ di Charline Bourgeois-Taquet.

Il programma completo