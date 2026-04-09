Estrazione Superenalotto 9 aprile 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 9/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 9 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 57 del 9/4/2026

2-30-38-63-74-84

Numero Jolly

19

Numero Superstar

82

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 46.027,21
punti 4391 479,78
punti 316.590 34,03
punti 2293.887 5,96

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 47.978,00
3 stella90 3.403,00
2 stella1.111 100,00
1 stella8.305 10,00
0 stella19.932 5,00