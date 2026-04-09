Estrazione Superenalotto 9 aprile 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 9/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 9 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 57 del 9/4/2026
2-30-38-63-74-84
Numero Jolly
19
Numero Superstar
82
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 46.027,21
|punti 4
|391
|€ 479,78
|punti 3
|16.590
|€ 34,03
|punti 2
|293.887
|€ 5,96
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 47.978,00
|3 stella
|90
|€ 3.403,00
|2 stella
|1.111
|€ 100,00
|1 stella
|8.305
|€ 10,00
|0 stella
|19.932
|€ 5,00