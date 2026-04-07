Il Diavolo veste Prada 2: svelato il trailer finale con il brano di Lady Gaga e Doechii


La pellicola debutterà nelle sale cinematografiche il 29 aprile

Cresce l’attesa per l’arrivo al cinema de Il Diavolo veste Prada 2, nelle sale cinematografiche dal 29 aprile. In attesa del debutto, è stato rilasciato trailer finale del film, con la canzone originale “Runway” interpretata da Lady Gaga e Doechii.

La sinossi

Andrea Sachs ritorna a Runway dopo 20 anni, mentre Miranda Priestly, la direttrice infernale della rivista, cerca di ambientarsi nel panorama dei social media e del fast fashion. Insieme decidono di contattare un’altra ex assistente della donna, Emily Charlton, ora a capo di un importante azienda di lusso, necessaria per la sopravvivenza di Runway.

agnesepriorelli

Giornalista