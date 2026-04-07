Il Diavolo veste Prada 2: svelato il trailer finale con il brano di Lady Gaga e Doechii

La pellicola debutterà nelle sale cinematografiche il 29 aprile
Cresce l’attesa per l’arrivo al cinema de Il Diavolo veste Prada 2, nelle sale cinematografiche dal 29 aprile. In attesa del debutto, è stato rilasciato trailer finale del film, con la canzone originale “Runway” interpretata da Lady Gaga e Doechii.
La sinossi
Andrea Sachs ritorna a Runway dopo 20 anni, mentre Miranda Priestly, la direttrice infernale della rivista, cerca di ambientarsi nel panorama dei social media e del fast fashion. Insieme decidono di contattare un’altra ex assistente della donna, Emily Charlton, ora a capo di un importante azienda di lusso, necessaria per la sopravvivenza di Runway.