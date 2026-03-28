Estrazione Superenalotto 28 marzo 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 28/3/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 28 marzo 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°51 del 28/3/2026

9-45-62-68-68-81

Numero Jolly

36

Numero Superstar

54

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 57 29.773,88
punti 4483 438,27
punti 320.893 30,55
punti 2347.454 5,71

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 43.827,00
3 stella95 3.055,00
2 stella1.811 100,00
1 stella11.905 10,00
0 stella26.904 5,00