Estrazione Superenalotto 28 marzo 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 28/3/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 28 marzo 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°51 del 28/3/2026
9-45-62-68-68-81
Numero Jolly
36
Numero Superstar
54
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|7
|€ 29.773,88
|punti 4
|483
|€ 438,27
|punti 3
|20.893
|€ 30,55
|punti 2
|347.454
|€ 5,71
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 43.827,00
|3 stella
|95
|€ 3.055,00
|2 stella
|1.811
|€ 100,00
|1 stella
|11.905
|€ 10,00
|0 stella
|26.904
|€ 5,00