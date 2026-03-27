SuperEnalotto, in arrivo la SuperEstrazione: 200 premi da 20.000 euro garantiti

SuperEnalotto annuncia una nuova iniziativa speciale dedicata ai giocatori: la SuperEstrazione di aprile 2026

Un appuntamento unico che mette in palio 200 premi garantiti da 20.000 euro ciascuno, per un montepremi complessivo di 4 milioni di euro. L’evento è legato al concorso n.55 di sabato 4 aprile e rappresenta un’occasione straordinaria all’interno del calendario del gioco, pensata per offrire ancora più opportunità di vincita sia ai giocatori abituali sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al SuperEnalotto.

L’iniziativa ha preso il via con l’apertura della raccolta delle giocate a partire da mercoledì 11 marzo, fornendo diverse settimane di tempo per partecipare alla SuperEstrazione e concorrere ai premi in palio.

Come partecipare alla SuperEstrazione del 4 aprile

La meccanica dell’iniziativa è semplice e immediata. Coloro che effettueranno una giocata SuperEnalotto con opzione SuperStar valida per il concorso speciale del 4 aprile parteciperanno automaticamente all’estrazione dei premi dedicati all’iniziativa.

Ogni giocata genera infatti un codice univoco, che entra direttamente nell’estrazione dei 200 premi da 20.000 euro garantiti previsti per l’evento. In questo modo la partecipazione alla SuperEstrazione avviene in maniera diretta, senza dover effettuare operazioni aggiuntive rispetto alla normale modalità di gioco.

L’iniziativa è stata progettata proprio per valorizzare il carattere eccezionale dell’appuntamento e per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza di gioco, grazie alla presenza di numerosi premi dedicati.

Quando giocare: le date dell’iniziativa

Il periodo utile per partecipare alla SuperEstrazione inizia dall’11 marzo 2026 e prosegue fino alle ore 19:30 di sabato 4 aprile, poco prima dell’estrazione legata al concorso n.55.

Durante questo periodo tutte le giocate SuperEnalotto con SuperStar valide per il concorso speciale consentono di prendere parte all’estrazione dei premi garantiti.

Dove giocare al SuperEnalotto

Per partecipare all’iniziativa, i giocatori possono scegliere tra diverse modalità di gioco, in base alle proprie preferenze:

nei punti vendita Sisal , distribuiti su tutto il territorio nazionale;

, distribuiti su tutto il territorio nazionale; online , attraverso i siti autorizzati;

, attraverso i siti autorizzati; tramite app, utilizzando i rivenditori digitali abilitati.

Sono valide per la partecipazione tutte le principali modalità di giocata SuperEnalotto con opzione SuperStar, comprese le giocate rapide e le altre opzioni disponibili nei punti vendita e sulle piattaforme digitali.

Dove verificare i codici vincenti

Al termine dell’estrazione del 4 aprile 2026, i codici vincenti della SuperEstrazione saranno resi disponibili attraverso i canali ufficiali dedicati alla verifica delle vincite. I giocatori potranno consultarli online nella sezione dedicata del sito oppure tramite i servizi digitali e informativi disponibili nei punti vendita autorizzati.

La SuperEstrazione di Pasqua si presenta così come un evento speciale nel panorama del SuperEnalotto: un’unica estrazione dedicata, numerosi premi garantiti e un periodo di partecipazione che accompagna i giocatori fino all’appuntamento finale, creando attesa e coinvolgimento in vista dell’evento.