Estrazione Superenalotto 27 marzo 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 27/3/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 27 marzo 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 50 del 27/3/2026

6-22-27-43-58-64

Numero Jolly

10

Numero Superstar

74

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 51 141.615,23
punti 4463 312,92
punti 317.081 25,45
punti 2269.605 5,00

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 31.292,00
3 stella93 2.545,00
2 stella1.071 100,00
1 stella7.231 10,00
0 stella15.133 5,00