Estrazione Superenalotto 24 marzo 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 24/3/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 24 marzo 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 48 del 24/3/2026

6-54-60-64-74-87

Numero Jolly

10

Numero Superstar

65

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 50 0,00
punti 4415 595,83
punti 316.939 36,71
punti 2287.562 6,27

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella83 3.671,00
2 stella1.415 100,00
1 stella9.144 10,00
0 stella21.157 5,00