Estrazione Superenalotto 24 marzo 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 24/3/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 24 marzo 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 48 del 24/3/2026
6-54-60-64-74-87
Numero Jolly
10
Numero Superstar
65
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|0
|€ 0,00
|punti 4
|415
|€ 595,83
|punti 3
|16.939
|€ 36,71
|punti 2
|287.562
|€ 6,27
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|0
|€ 0,00
|3 stella
|83
|€ 3.671,00
|2 stella
|1.415
|€ 100,00
|1 stella
|9.144
|€ 10,00
|0 stella
|21.157
|€ 5,00