Sausage Walk Italia 2026, Bolsena capitale della passeggiata dei bassotti nella Tuscia

La stagione 2026 della Sausage Walk Italia (SWI), l’evento nazionale dedicato ai bassotti giunto all’ottavo anno, prenderà il via domenica 29 marzo 2026

La stagione 2026 della Sausage Walk Italia (SWI), l’evento nazionale dedicato ai bassotti giunto all’ottavo anno, prenderà il via domenica 29 marzo 2026 e, nella Tuscia, sarà nuovamente Bolsena la città di riferimento. La passeggiata partirà alle 11 da largo Bruti, sul lungolago, con ritrovo alle 10,30, seguendo un percorso ad anello che attraverserà parte del centro storico.

“Questo è un evento al quale teniamo molto e, dopo il grande successo dello scorso anno, lo riproponiamo – afferma Andrea Di Sorte, sindaco di Bolsena -. Bolsena è una città pet friendly e la passeggiata dei bassotti si colloca perfettamente nel nostro contesto. Ci aspettiamo tantissime persone coi propri cagnolini”. La manifestazione si svolgerà contemporaneamente in 36 località di tutta Italia e nel Canton Ticino, con un coinvolgimento crescente rispetto al 2025. Sarà possibile ammirare il tipico passo divertente dei bassotti in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Molti comuni hanno già concesso il loro patrocinio, confermando l’importanza dell’iniziativa, che idealmente unisce i “bassottisti” in un grande incontro nazionale. La partecipazione è libera e gratuita: il numero dei bassotti che sfileranno non è ancora noto, ma ci si attende un incredibile susseguirsi di zampette veloci, code scodinzolanti e abbai gioiosi. Ogni luogo avrà un Alfiere SWI che individuerà il punto di incontro e proporrà un percorso sicuro, approvato dalle autorità locali, con pochi attraversamenti e lunghezza adatta alle zampe corte dei bassotti (ma aperto anche a cani di taglia maggiore). Non mancheranno foto di gruppo nei luoghi più caratteristici, per sorprendere il web con il numero di partecipanti. Al termine, saluti e scambio di contatti per continuare amicizie anche nella vita reale.