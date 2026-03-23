“Prima vittima la verità” in anteprima al Teatro di Villa Lazzaroni

Giovedì 26 marzo alle ore 19.30 al Teatro Villa Lazzaroni di Roma sarà presentato in anteprima il film Prima vittima, la verità, diretto da Aldo Di Russo
Giovedì 26 marzo alle ore 19.30 al Teatro Villa Lazzaroni di Roma sarà presentato in anteprima il film Prima vittima, la verità, diretto da Aldo Di Russo e scritto con Davide Conti e Massimo De Pascale.
Nel cast: Andrea Tidona, Sara Zacchi, Giulio Pampiglione Chiara Condrò, Stefano Skalkotos, Giulio Guerrisi, e con la partecipazione di Stefania Limiti, Alessia Merluzzi, Massimo Giraudo, Poalo Bolognesi, Sergio Amato e gli allievi dell’Accademia Fondamenta La Scuola dell’Attore.
Il film affronta il tema delle stragi che hanno segnato l’Italia tra il 1969 e il 1980, proponendo un racconto che intreccia materiali documentali, interviste a esperti e testimonianze processuali rielaborate in chiave teatrale.
Realizzato nell’ambito del progetto Vorame, dedicato alla raccolta e digitalizzazione di fonti sulla storia contemporanea italiana, il lavoro si distingue per un linguaggio narrativo che unisce rigore storico e sperimentazione, con un’attenzione particolare al coinvolgimento delle nuove generazioni.
L’anteprima romana rappresenta il primo momento pubblico di presentazione del progetto e punta a stimolare una riflessione sul rapporto tra memoria, verità e narrazione.