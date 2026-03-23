Playoff Mondiali: l’Italia perde Chiesa, Gattuso convoca Cambiaghi

L’attaccante del Liverpool è stato ritenuto non disponibile. Al suo posto il Ct ha deciso di chiamare l’attaccante del Bologna

Inizia oggi a Coverciano il raduno della Nazionale, che nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista della semifinale dei play-off mondiali con l’Irlanda del Nord in programma giovedì26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo Stadio di Bergamo.

Federico Chiesa, verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi.