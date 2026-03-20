Estrazione Superenalotto 20 marzo 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 20/3/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 20 marzo 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°46 del 20/3/2026
14-32-45-51-54-87
Numero Jolly
61
Numero Superstar
50
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 47.117,33
|punti 4
|316
|€ 457,66
|punti 3
|12.353
|€ 35,13
|punti 2
|206.918
|€ 6,50
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 45.766,00
|3 stella
|51
|€ 3.513,00
|2 stella
|968
|€ 100,00
|1 stella
|7.245
|€ 10,00
|0 stella
|18.281
|€ 5,00