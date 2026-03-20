Estrazione Superenalotto 20 marzo 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 20/3/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 20 marzo 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°46 del 20/3/2026

14-32-45-51-54-87

Numero Jolly

61

Numero Superstar

50

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 47.117,33
punti 4316 457,66
punti 312.353 35,13
punti 2206.918 6,50

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 45.766,00
3 stella51 3.513,00
2 stella968 100,00
1 stella7.245 10,00
0 stella18.281 5,00