E’ morto Chuck Norris, il ranger più famoso del mondo. Aveva 86 anni

Il sito Tmz aveva riportato che nelle scorse ore era stato ricoverato per “un’emergenza medica sull’isola di Kauai”

È morto l’attore americano Chuck Norris, star del cinema d’azione. Lo ha reso noto la famiglia.

Figura iconica della cultura pop americana – attore, artista marziale e simbolo dei film di azione degli anni ’80 e ’90, Norris aveva compiuto 86 anni il 10 marzo.

Il sito Tmz aveva riportato che nelle scorse ore era stato ricoverato per “un’emergenza medica sull’isola di Kauai”. “Era di buon umore” dopo il ricovero, avevano detto fonti a Tmz. Solo nell’ultima settimana Norris aveva postato sui suoi profili social immagini che lo vedevano tirare di boxe con un trainer in occasione del compleanno. “Non invecchio. Mi allineo. Niente di più divertente di un allenamento in una giornata di sole per farti sentire giovane”, aveva scritto, “grato di avere messo alle spalle un altro anno” e di poter continuare a fare le cose che amava.

Il suo lavoro

Il grande pubblico lo conosce soprattutto per i film d’azione Way of the Dragon (1972), dove combatte contro Bruce Lee e per la serie di film Missing in Action Delta Force. Negli anni ’90 divenne ancora più celebre con la serie tv Walker Texas Ranger, dove interpreta un ranger texano che combatte il crimine con arti marziali e un senso morale inflessibile.

Il messaggio della famiglia

«È con il cuore pesante che la nostra famiglia condivide l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris ieri mattina. Mentre vorremmo mantenere riservate le circostanze, sappiate che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace.

Per il mondo, è stato un artista marziale, attore e simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, un fratello incredibile, e il cuore della nostra famiglia. Ha vissuto la sua vita con fede, scopo e un impegno incrollabile verso le persone che amava. Attraverso il suo lavoro, la sua disciplina e la sua gentilezza, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo e ha lasciato un impatto duraturo su così tante vite.

Mentre i nostri cuori sono spezzati, siamo profondamente grati per la vita che ha vissuto e per i momenti indimenticabili che abbiamo avuto la fortuna di condividere con lui. L’amore e il sostegno che ha ricevuto dai fan di tutto il mondo hanno significato molto per lui e la nostra famiglia è davvero grata per questo. Per lui, non eravate solo fan, eravate suoi amici».