Estrazione Superenalotto 19 marzo 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 19/3/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 19 marzo 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 45 del 19/3/2026

19-39-45-54-62-89

Numero Jolly

42

Numero Superstar

45

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 510 18.152,06
punti 4533 346,69
punti 319.499 28,53
punti 2308.763 5,59

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 34.669,00
3 stella151 2.853,00
2 stella1.974 100,00
1 stella11.301 10,00
0 stella22.040 5,00