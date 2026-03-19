Estrazione Superenalotto 19 marzo 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 19/3/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 19 marzo 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 45 del 19/3/2026
19-39-45-54-62-89
Numero Jolly
42
Numero Superstar
45
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|10
|€ 18.152,06
|punti 4
|533
|€ 346,69
|punti 3
|19.499
|€ 28,53
|punti 2
|308.763
|€ 5,59
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 34.669,00
|3 stella
|151
|€ 2.853,00
|2 stella
|1.974
|€ 100,00
|1 stella
|11.301
|€ 10,00
|0 stella
|22.040
|€ 5,00