“Spider-Man: Brand New Day”, svelato il trailer del nuovo film con Tom Holland

Il quarto capitolo della saga sarà nei cinema italiani dal 29 luglio

Dopo lo straordinario successo mondiale di “Spider-Man: No Way Home”, Sony Pictures e Marvel Studios rilasciano il trailer di “Spider-Man: Brand New Day“, il quarto capitolo della saga dedicata a Peter Parker e Spider-Man che vede protagonista Tom Holland. Nel cast, ancora una volta, anche la compagna – o moglie (come ricordano i recenti rumors di un sì già avvenuto) – Zendaya.

Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città – uno Spider-Man a tempo pieno – ma con l’intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato. La pellicola sarà nei cinema italiani dal 29 luglio.