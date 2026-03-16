Premi Oscar 2026: “One Battle After Another” è il grande vincitore

Premi Oscar: la 98ª edizione degli Academy Awards ha incoronato come grande vincitore One Battle After Another, il film diretto da Paul Thomas Anderson

La 98ª edizione degli Academy Awards ha incoronato come grande vincitore One Battle After Another, il film diretto da Paul Thomas Anderson, che ha conquistato sei statuette tra cui miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura non originale.

La pellicola, interpretata tra gli altri anche da Leonardo DiCaprio, ha completato il suo trionfo con altri premi tecnici e con la vittoria di Sean Penn come miglior attore non protagonista (non presente alla cerimonia), oltre ai riconoscimenti per montaggio e casting, quest’ultimo assegnato per la prima volta nella storia degli Oscar.

Secondo il Los Angeles Times, il film di Anderson era già considerato uno dei favoriti della stagione dei premi dopo aver dominato diversi eventi dell’industria cinematografica, consolidando il suo ruolo di front-runner verso gli Oscar.

“SINNERS” E MICHAEL B. JORDAN TRA I PROTAGONISTI DELLA SERATA

Alle spalle del film di Anderson si è piazzato Sinners, che arrivava alla cerimonia con il record di 16 nomination, il numero più alto mai ottenuto da una pellicola agli Oscar. Il film diretto da Ryan Coogler ha comunque portato a casa quattro premi importanti: miglior attore protagonista a Michael B. Jordan, miglior sceneggiatura originale, miglior colonna sonora e miglior fotografia. Proprio nella categoria fotografia è stata scritta una pagina di storia: Autumn Durald Arkapaw è diventata la prima donna a vincere l’Oscar per la cinematografia.

LE ALTRE STATUETTE: JESSIE BUCKLEY, AMY MADIGAN E IL SUCCESSO DELL’ANIMAZIONE K-POP

Tra i premi più attesi, quello per la miglior attrice protagonista è andato a Jessie Buckley per Hamnet, mentre Amy Madigan ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista per Weapons. Successo anche per l’animazione: il fantasy musicale KPop Demon Hunters ha conquistato due statuette, per miglior film d’animazione e miglior canzone originale.

Tre premi tecnici, invece, per Frankenstein, che si è imposto nelle categorie scenografia, costumi e trucco e acconciatura.

OSCAR 2026 – TUTTI I VINCITORI

Miglior film

One Battle After Another

Miglior attrice protagonista

Jessie Buckley – Hamnet

Miglior attore protagonista

Michael B. Jordan – Sinners

Miglior attrice non protagonista

Amy Madigan – Weapons

Miglior attore non protagonista

Sean Penn – One Battle After Another

Miglior regia

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Miglior sceneggiatura non originale

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Miglior sceneggiatura originale

Sinners – Ryan Coogler

Miglior fotografia

Autumn Durald Arkapaw – Sinners

Miglior montaggio

One Battle After Another – Andy Jurgensen

Miglior casting

Sinners – Francine Maisler

Miglior colonna sonora originale

Sinners – Ludwig Göransson

Miglior scenografia

Frankenstein

Miglior sonoro

F1

Miglior trucco e acconciatura

Frankenstein

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)