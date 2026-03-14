Il Campionato della Pasta Fatta a Mano 2026 arriva a Milano

Dopo le tappe di Bologna, Firenze e Torino, il Campionato della Pasta Fatta a Mano 2026 prosegue il suo tour nazionale e approda a Milano il prossimo 17 marzo

Dopo le entusiasmanti tappe di Bologna, Firenze e Torino, che hanno già decretato nuovi finalisti e acceso i riflettori sull’eccellenza artigianale italiana, il tour del Campionato della Pasta Fatta a Mano 2026 prosegue il suo viaggio e il 17 marzo fa tappa a Milano per la quarta data del circuito nazionale.

Sarà Eataly Milano Smeraldo a ospitare la competizione nel cuore di una città simbolo di innovazione, creatività e cultura gastronomica contemporanea. Milano, crocevia di tradizioni regionali e nuove tendenze culinarie, accoglie così l’unico campionato al mondo interamente dedicato agli artigiani della pasta fresca fatta a mano.

La tappa milanese rientra tra le sette previste dal tour nazionale ed è riservata ai professionisti del settore: titolari, collaboratori e dipendenti di ristoranti, bistrot, laboratori artigianali, trattorie, agriturismi e hotel, oltre a chef privati, docenti e consulenti gastronomici. I partecipanti si sfideranno “a colpi di mattarello e impasti”, presentando creazioni originali valutate secondo criteri rigorosi: tecnica dell’impasto, gusto, estetica del piatto ed equilibrio nutrizionale. Nel corso della competizione sarà inoltre assegnato il premio speciale Parmigiano Reggiano, un riconoscimento dedicato alla valorizzazione dei formati storici e identitari della pasta fresca, in omaggio alle tradizioni culturali e gastronomiche italiane che il Campionato intende preservare e promuovere.

A giudicare le preparazioni sarà una Giuria di Qualità composta da cinque esperti del panorama enogastronomico italiano, chiamati a offrire una valutazione tecnica e culturale, capace di interpretare la pasta fresca come espressione identitaria e linguaggio contemporaneo della cucina italiana. Tra i membri della giuria figurano le giornaliste ed esperte enogastronomiche Anna Prandoni, Francesca Romana Mezzadri, Claudia Concas e Vivian Petrini.

Il Campionato è realizzato da BTL Prod. in coproduzione con il Consorzio Edamus, con l’obiettivo di valorizzare la cultura gastronomica italiana e promuovere sostenibilità, filiera corta e recupero alimentare. Confermati anche i partner ufficiali del tour: il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Olio Ortuso, Molini Pizzuti, Zwilling, Ballarini, De Luca Attrezzature per la Ristorazione e Gruppo Noviello Spa.

Il vincitore della tappa di Milano accederà direttamente alla finalissima del 12 giugno 2026, in programma a Napoli presso la Stazione Marittima di Napoli, all’interno della quinta edizione del DMED – Salone della Dieta Mediterranea. Anche il secondo e il terzo classificato potranno accedere alla fase conclusiva del Campionato, unendosi ai finalisti già selezionati nelle tappe precedenti.

Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale www.campionatodellapasta.it e resteranno attive fino a venti giorni prima di ciascuna tappa.

Dopo Milano, il tour proseguirà verso Roma, sempre presso Eataly, per poi toccare Salerno (Pontecagnano Faiano) presso In Cibum e Bari presso Ad Horeca, completando un percorso che attraversa l’intera Penisola e celebra la pasta fresca fatta a mano come patrimonio culturale italiano.

Info e iscrizioni:

www.campionatodellapasta.it – info@campionatodellapasta.it