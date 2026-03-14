Estrazione Superenalotto 14 marzo 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 14/3/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 14 marzo 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°43 del 14/3/2026
3-6-33-63-88-89
Numero Jolly
18
Numero Superstar
87
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|11
|€ 19.056,19
|punti 4
|1.106
|€ 192,48
|punti 3
|34.062
|€ 18,85
|punti 2
|454.467
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 19.248,00
|3 stella
|168
|€ 1.885,00
|2 stella
|1.876
|€ 100,00
|1 stella
|11.138
|€ 10,00
|0 stella
|22.899
|€ 5,00