Estrazione Superenalotto 13 marzo 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 13/3/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 6 marzo 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°42 del 6/3/2026

3-11-13-20-53-61

Numero Jolly

88

Numero Superstar

43

Quote Superenalotto

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0  0,00
punti 5+1 0  0,00
punti 5 8  18.083,95
punti 4 1.185  124,84
punti 3 33.058  13,43
punti 2 375.494  5,00

Quote Superstar

Categoria Numero Vincite Le Quote
6 stella (superbonus prima categoria) 0  0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0  0,00
5 stella 0  0,00
4 stella 3  12.484,00
3 stella 131  1.343,00
2 stella 1.394  100,00
1 stella 7.384  10,00
0 stella 14.426  5,00