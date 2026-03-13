Estrazione Superenalotto 13 marzo 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 13/3/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 6 marzo 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°42 del 6/3/2026
3-11-13-20-53-61
Numero Jolly
88
Numero Superstar
43
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|8
|€ 18.083,95
|punti 4
|1.185
|€ 124,84
|punti 3
|33.058
|€ 13,43
|punti 2
|375.494
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 12.484,00
|3 stella
|131
|€ 1.343,00
|2 stella
|1.394
|€ 100,00
|1 stella
|7.384
|€ 10,00
|0 stella
|14.426
|€ 5,00