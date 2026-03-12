Estrazione Superenalotto 12 marzo 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 12/3/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 5 marzo 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 41 del 12/3/2026
8-24-25-62-63-64
Numero Jolly
43
Numero Superstar
54
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|8
|€ 22.863,06
|punti 4
|660
|€ 282,08
|punti 3
|22.794
|€ 24,59
|punti 2
|347.598
|€ 5,01
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 28.208,00
|3 stella
|102
|€ 2.459,00
|2 stella
|1.739
|€ 100,00
|1 stella
|11.335
|€ 10,00
|0 stella
|24.195
|€ 5,00