Estrazione Superenalotto 12 marzo 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 12/3/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 5 marzo 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 41 del 12/3/2026

8-24-25-62-63-64

Numero Jolly

43

Numero Superstar

54

Quote Superenalotto

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0  0,00
punti 5+1 0  0,00
punti 5 8  22.863,06
punti 4 660  282,08
punti 3 22.794  24,59
punti 2 347.598  5,01

Quote Superstar

Categoria Numero Vincite Le Quote
6 stella (superbonus prima categoria) 0  0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0  0,00
5 stella 0  0,00
4 stella 4  28.208,00
3 stella 102  2.459,00
2 stella 1.739  100,00
1 stella 11.335  10,00
0 stella 24.195  5,00