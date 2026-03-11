Gossip: il nuovo amore di Chiara Ferragni è Jose Hernandez, manager sudamericano

Sul numero di Chi in edicola oggi un nuovo scoop: Chiara Ferragni frequenta Jose Hernandez, manager di origini colombiane che lavora per una multinazionale che si occupa di pneumatici. Il settimanale diretto da Massimo Borgnis, spiega una nota, pubblica le prime foto della nuova coppia mentre passeggia in un parco di Milano con il cane Paloma e incontra la mamma della Ferragni, Marina Di Guardo. C’è anche un bacio che conferma la relazione.

INSIEME GIÀ A NATALE IN COLOMBIA

Chiara Ferragni e Jose (che sui social è seguito da Ferragni e anche dalla sorella Valentina) erano stati visti insieme anche in Colombia, durante le scorse vacanze di Natale, quando l’influencer era partita per il Sudamerica con la sorella Valentina e un gruppo di amici.

Dopo la separazione da Fedez, la relazione con Giovanni Tronchetti Provera e l’archiviazione per il Pandorogate, Ferragni torna a sorridere con una nuova presenza al suo fianco, un manager che ha studiato in Italia e che lavora in un campo lontano da quello di Chiara: quello degli pneumatici.