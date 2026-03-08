La cucina italiana del futuro in Svizzera: vince Luca Giacchetti con “Bella Mbriana”

La prima edizione de La cucina italiana del futuro in Svizzera, è stata vinta da Luca Giacchetti della brigata di Da Vittorio, a Saint Moritz, che ha presentato “Bella Mbriana”

La prima edizione de La cucina italiana del futuro in Svizzera, iniziativa siglata 50 Top Italy in collaborazione con Maistà, svoltasi nelle storiche sale di Palazzo Mantegazza, a Paradiso-Lugano, è stata vinta da Luca Giacchetti della brigata di Da Vittorio, a Saint Moritz, che ha presentato “Bella Mbriana”.

“Ringraziamo di cuore tutti i membri dell’autorevole giuria e tutti i partecipanti che hanno voluto mettersi in gioco, in questa iniziativa. La nostra volontà è quella di continuare a sviluppare confronti per valorizzare i giovani – commentano Martino Borghese e Giuseppe Borghese, co-founders e CEO di Maistà Food, network di distribuzione che divulga la vera cucina italiana in Svizzera – attingendo dalle specialità regionali più autentiche e da ingredienti artigianali selezionati”.

“Siamo molto soddisfatti della nostra prima esperienza di contest fuori dai confini italiani – sottolineano Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, curatori di 50 Top Italy –. Abbiamo trovato dei giovani professionisti motivati e rigorosi, orgogliosi delle loro origini e appassionati nel loro racconto al pubblico svizzero. La Svizzera è un mercato esigente, dal punto di vista gastronomico. La cucina italiana ha un posto d’onore tra le preferenze e, con questa attività, vogliamo mettete in luce i giovani talenti. Abbiamo assaggiato piatti e ascoltato storie di cuochi appassionati, toccando con mano l’amore che provano per questo lavoro”.

Molto interessanti anche le altre 5 preparazioni finaliste valutate dalla giuria e arrivate seconde a pari merito: La Gricia Ribelle di Flavio Consorti, del Ristorante Fusio a Zurigo; Scrigno di genovese napoletana di Michele Fusaro, di Legami italian food Experience a Schlieren; Sapore di casa di Roberto Gagliano, del Vesuvius Taste Experience presso il Casinò di Neuchâtel a Neuchâtel; Spaghettone Vongole e ‘nduja – アサリとドゥジャのスパゲッティdi Giovanni Gigante, del Ristorante Cucina Itameshi a Zurigo; L’Essenza tra il mare e il “Rinforzo” di Francesco Saverio Sovereto, del Ristorante Agua a Lugano.