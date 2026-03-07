Lily Allen sul palco a Glasgow con il vestito che svela i tradimenti di David Harbour

Lily Allen, la vendetta si serve sul palco: ecco il vestito che svela i tradimenti di David Harbour. La cantante durante un concerto a Glasgow ha indossato un revenge dress

“Non sono mai stata da Bergdorf. Ma hai portato qualcuno a fare shopping lì, nel maggio del ’24. Le hai comprato una borsa, non era economica. Ero a Londra, probabilmente stavo dormendo”: sono i versi di una canzone dell’ultimo album di Lily Allen, “West end girl”, in cui la cantante inglese racconta la fine del matrimonio con l’attore di Stranger Things, David Harbour. Ma non le è bastato: Allen ha trasformato i tradimenti subìti anche in una performance artistica che ha portato sul palco di Glasgow dove ha aperto qualche giorno fa il tour 2026. E ora il video del “revenge-dress” è diventato virale sui social.

IL RITORNO ALLA MUSICA DOPO IL DIVORZIO CON IL REVENGE DRESS

Lily Allen è tornata a esibirsi live dopo diversi anni di assenza e a distanza di un anno dalla rottura con l’ex marito: un momento difficile della sua vita che è riuscita a trasferire nella sua musica e negli spettacoli. Durante il concerto di Glasgow, nel momento in cui ha intonato appunto “4chan stan”- questo il titolo della canzone in cui ha raccontato i tradimenti dell’ex- Allen ha indossato un abito molto particolare. Era infatti realizzato con un lungo tessuto verde con stampe di ricevute e scontrini. La cantante era avvolta nel tessuto e, mano a mano che proseguiva nella performance, se lo ‘srotolava’ per liberarsene del tutto.

COSA METTE IN MOSTRA L’ABITO

Il vestito- per come è stato interpretato dai fan e dagli esperti del repertorio e della biografia della cantante- riportava gli scontrini del marito, ovvero le prove concrete dei suoi tradimenti, che lei stessa avrebbe trovato un giorno per caso. Una scoperta che ha portato al divorzio della coppia. Tra le ricevute incriminate, come racconta il testo della canzone, quella di una borsa acquistata nei magazzini del lusso d New York, Bergdorf Goodman, mentre la cantante era a Londra. O ancora, gli scontrini di un fine settimana- o più- trascorsi al mare, a Montauk.

GLI ALTRI BRANI SULLA ROTTURA CON L’EX

“4chan san” non è l’unico brano del nuovo album in cui l’artista racconta le sofferenze per la rottura con l’ex, dopo 5 anni di matrimonio e di pausa musicale. Allen descrive infatti il suo ego ferito dal gaslighting del marito in “Harbour” o le richieste di diventare una coppia aperta in “Ruminanting”. Il risultato? “Lily Allen ha trasformato un matrimonio infelice in un disco potente”: è la promozione a pieni voti del magazine Rolling Stone. E non a caso, con il nuovo album la cantante britannica è candidata al Mercury Prize.

(video credit: zaragladman/tiktok, photo credit: lily allen/Fb)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)