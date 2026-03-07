Estrazione Superenalotto 7 marzo 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 7/3/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 7 marzo 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°39 del 7/3/2026
3-12-18-40-45-69
Numero Jolly
5
Numero Superstar
49
Quote Superenalotto
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|1
|€ 653.154,14
|punti 5
|6
|€ 35.169,84
|punti 4
|1.028
|€ 208,45
|punti 3
|33.996
|€ 19,01
|punti 2
|473.658
|€ 5,00
Quote Superstar
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 20.845,00
|3 stella
|157
|€ 1.901,00
|2 stella
|2.495
|€ 100,00
|1 stella
|14.846
|€ 10,00
|0 stella
|31.650
|€ 5,00