Animali dal veterinario: perché la visita in ambulatorio può diventare un trauma e come evitarlo

L’ansia da camice bianco colpisce fino all’85% dei gatti e l’80% dei cani. Le visite a domicilio si affermano come alternativa concreta per ridurre lo stress e migliorare la qualità delle cure

Chiunque abbia un gatto lo sa: appena tiri fuori il trasportino, il micio sparisce. Sotto il letto, dietro l’armadio, in quel buco tra la lavatrice e il muro che non sapevi nemmeno esistesse. E non è un capriccio. È terrore puro.

Quello che molti proprietari vivono come una semplice scocciatura — «il mio cane trema in macchina», «la gatta ha graffiato l’assistente veterinaria» — in realtà nasconde un problema serio, documentato da anni nella letteratura scientifica. Un problema che ha conseguenze sulla salute dell’animale, sulla qualità delle diagnosi e, alla lunga, sulla frequenza con cui i nostri compagni a quattro zampe ricevono le cure di cui avrebbero bisogno.

I numeri, piuttosto impressionanti

Partiamo dai dati. Una review del 2021 pubblicata sulla rivista Animals dall’Università di Medicina Veterinaria di Vienna ha messo nero su bianco quello che i veterinari osservano ogni giorno: l’80% dei cani e l’85% dei gatti manifesta segni evidenti di paura o stress durante le visite in ambulatorio. Otto cani su dieci. Quasi nove gatti su dieci. Non stiamo parlando di eccezioni.

Il Bayer Veterinary Care Usage Study , uno degli studi più citati nel settore e pubblicato sul Journal of the American Veterinary Medical Association, ha aggiunto un tassello fondamentale: la riluttanza dei proprietari a sottoporre i propri animali allo stress della visita è una delle ragioni principali per cui cani e gatti non ricevono cure regolari. Per i gatti la situazione è particolarmente grave. Il 52% dei felini americani — più della metà — non riceve visite veterinarie con regolarità. Motivo? Il 58% dei proprietari di gatti lo dice chiaramente: il mio gatto odia andare dal veterinario.

E non è che dopo la visita tutto passi

Uno studio della ricercatrice Janice Lloyd della James Cook University , pubblicato su Veterinary Sciences e indicizzato dal National Institutes of Health statunitense, ha mostrato che nei cani i livelli di cortisolo — l’ormone dello stress — possono restare elevati fino a 12 ore dopo la visita. Dodici ore. Più della metà dei gatti, invece, continua a mostrare segni di disagio anche una volta tornata a casa. La risposta immunitaria si indebolisce, le ferite guariscono più lentamente, la sensibilità al dolore aumenta.

C’è poi un fenomeno che i medici umani conoscono bene: l’effetto camice bianco. Funziona anche con gli animali. La pressione arteriosa misurata in clinica risulta spesso più alta del reale, il che rende meno affidabili certi esami e complica il monitoraggio delle patologie croniche. In pratica, lo stress non solo fa stare male l’animale, ma può anche confondere il quadro clinico.

Da dove arriva tutta questa ansia

Le fonti si accumulano una sull’altra. Prima il trasportino — per un gatto, essere chiuso in una scatola è già di per sé un’esperienza traumatica. Poi il viaggio in auto, con rumori e movimenti innaturali. Poi la sala d’attesa: luci artificiali, odori chimici, il cane del tavolo accanto che abbaia. E soprattutto i feromoni di allarme. Gli animali spaventati rilasciano sostanze chimiche che vengono percepite dagli altri, innescando una specie di contagio emotivo. La sala d’attesa di un ambulatorio veterinario, per un gatto, è come entrare in una stanza piena di persone che urlano.

Il programma americano Fear Free Veterinary Care , fondato dal dottor Marty Becker, ha dimostrato qualcosa di importante: le prime esperienze veterinarie contano moltissimo. Un cucciolo che vive una visita traumatica può sviluppare un’avversione permanente per l’ambiente clinico. È un po’ come il bambino che ha paura del dentista perché la prima volta è andata male: quella paura se la porta dietro per anni.

In Italia il tema riguarda milioni di famiglie

Il Rapporto Italia 2025 dell’Eurispes dice che il 40,5% delle famiglie italiane vive con almeno un animale domestico — percentuale in crescita del 3,2% rispetto al 2024. Confartigianato ha calcolato che nel 2024 gli italiani hanno speso 6,7 miliardi di euro per i propri animali, il 76% in più rispetto a dieci anni fa. Di questi, 1,3 miliardi se ne sono andati in servizi veterinari.

Eppure qualcosa non torna. Un’ indagine recente di Sky TG24 ha rivelato che quasi 4 milioni di proprietari italiani hanno rimandato visite o esami diagnostici. Non solo per i costi — che pure pesano, con un aumento medio di 44 euro l’anno solo per i controlli veterinari — ma anche perché portare l’animale dal veterinario è diventato, semplicemente, troppo stressante. Per tutti.

Ed è qui che entrano in gioco le visite a domicilio

L’idea è semplice ma efficace: se il problema è l’ambulatorio, allora il veterinario va dall’animale. Si elimina il trasportino, il viaggio, la sala d’attesa. Il cane o il gatto resta nel suo territorio, circondato dai suoi odori e dalle persone che conosce. Il risultato? Un animale più calmo, parametri più affidabili, una visita che non diventa un’odissea.

I numeri dicono che il 21% dei proprietari italiani considera i servizi veterinari a domicilio tra le novità più interessanti del settore, subito dopo la reperibilità h24. È un dato che la pandemia ha accelerato ma che continua a crescere in modo autonomo.

La Dott.ssa Valentina Fresta , che fa il veterinario a domicilio da anni tra la Sicilia, il Regno Unito e gli Emirati Arabi, racconta una realtà che conferma i dati: «A casa l’animale è un altro. Lo vedi subito. Si avvicina spontaneamente, non trema, non cerca di scappare. Riesco a fare un esame clinico più accurato perché il paziente collabora. Con i gatti la differenza è enorme: niente trasportino, niente macchina, niente odori sconosciuti. E per gli animali esotici — rettili, uccelli, piccoli mammiferi — è praticamente l’unico modo per visitarli senza alterare completamente il loro stato. Sono animali che reagiscono malissimo ai cambiamenti d’ambiente».

Nel frattempo, anche le cliniche si adattano

Il movimento Fear Free sta spingendo anche le strutture tradizionali a cambiare approccio. Desensibilizzazione al trasportino, feromoni sintetici calmanti, tecniche di manipolazione gentile. Quando serve, si usano anche farmaci: il gabapentin per i gatti, ad esempio, si è dimostrato efficace nel ridurre l’ansia pre-visita secondo uno studio pubblicato sull’Italian Journal of Animal Science . Per i cani, gel a base di dexmedetomidina hanno dato risultati significativi in studi controllati in doppio cieco.

Qualcosa possono fare anche i proprietari

Primo: il trasportino non deve uscire solo quando si va dal veterinario. Lasciarlo aperto in casa, con dentro una coperta che sa di casa, aiuta. Secondo: abituare l’animale al contatto clinico — toccargli le orecchie, aprirgli la bocca, palpargli la pancia — anche quando sta bene. Per i cuccioli, portarli dal veterinario solo per una visita di cortesia, senza punture né manipolazioni, costruisce un’associazione positiva. Per gli adulti con fobie ormai radicate, il domicilio resta la via più pratica.

In fondo, la questione è più semplice di quanto sembri. Gli animali soffrono lo stress dell’ambulatorio, e questo stress ha conseguenze reali sulla loro salute. Riconoscerlo è il primo passo. Trovare alternative — che sia un veterinario a domicilio, un approccio Fear Free, o anche solo un trasportino lasciato aperto in salotto — è il secondo.

Fonti e riferimenti:

• Riemer et al., A Review on Mitigating Fear and Aggression in Dogs and Cats in a Veterinary Setting , Animals (MDPI), 2021

• Lloyd J.K.F., Minimising Stress for Patients in the Veterinary Hospital , Veterinary Sciences (PMC/NIH), 2017

• Lue T.W. et al., Executive Summary of the Bayer Veterinary Care Usage Study , JAVMA, 2011

• Csoltova et al., Factors Influencing Stress and Fear-Related Behaviour of Cats , Italian Journal of Animal Science, 2021

• Fear Free Veterinary Care , fearfree.com

• Rapporto Italia 2025 , Eurispes

• Pet economy: spesa a 6,7 miliardi , Confartigianato / PetTrend

• Animali domestici: costo in aumento nel 2026 , Sky TG24

• Trend medicina veterinaria 2025 , TopQualityVet