A 35 anni dall’uscita torna al cinema “Il silenzio degli innocenti”

Solo il 13, 14, 15 aprile sul grande schermo il thriller psicologico più spaventoso mai realizzato

A 35 anni dall’uscita, IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI torna sul grande schermo in 4K solo il 13, 14 e 15 aprile grazie al progetto Nexo Studios Back to Cult. Gli spettatori avranno così l’occasione per rivivere sul grande schermo uno dei thriller più iconici e influenti della storia del cinema. L’elenco delle sale sarà a breve disponibile su nexostudios.it. Le prevendite apriranno dal giorno 13 marzo.

Il film del 1991, diretto da Jonathan Demme, riporterà nelle sale di tutta Italia la leggendaria sfida psicologica tra Clarice Starling e Hannibal Lecter. Tratto dall’omonimo romanzo di Thomas Harris, è il secondo capitolo cinematografico dedicato alla figura di Hannibal Lecter, dopo Manhunter – Frammenti di un omicidio (1986). Con le interpretazioni memorabili di Jodie Foster e Anthony Hopkins, quest’ultimo capace di lasciare un segno indelebile nella storia del cinema con soli 24 minuti e 52 secondi di apparizione, IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI è diventato un punto di riferimento assoluto della cinematografia.

Alla cerimonia degli Oscar, il film ha conquistato i prestigiosi Big Five: miglior film, miglior regia (Jonathan Demme), miglior sceneggiatura non originale (Ted Tally), miglior attrice protagonista (Jodie Foster) e miglior attore protagonista (Anthony Hopkins). Un risultato eccezionale, raggiunto in precedenza solo da Accadde una notte e Qualcuno volò sul nido del cuculo.

Nel corso degli anni, IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI ha continuato a essere celebrato dalla critica internazionale: inserito dall’American Film Institute tra i 100 migliori film statunitensi di tutti i tempi e classificato da Empire tra i 500 migliori film di sempre, nel 2011 è stato inoltre selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, riconoscimento riservato alle opere di rilevanza culturale, storica ed estetica.

