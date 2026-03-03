Il matrimonio di Leclerc e Alexandra: “Giorno che ricorderemo per sempre”

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono detti sì. La coppia conferma le nozze civili celebrate lo scorso 28 febbraio a MonteCarlo

“Un giorno che ricorderemo per sempre”. Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono detti sì. La coppia conferma le nozze civili celebrate lo scorso 28 febbraio a Monte Carlo con una serie di post su Instagram che raccontano la giornata da favola che replicheranno – con un evento in grande – nel 2027.

Per questo primo passo della loro vita insieme, il pilota – che già venerdì 6 marzo sarà impegnato nelle prove libere del Gran Premio di Australia – ha indossato un completo chiaro. La sposa ha scelto un abito in pizzo dal taglio a sirena, con capelli raccolti in uno chignon. Negli scatti li vediamo scambiarsi gli anelli e, poi, da marito e moglie uscire con una Ferrari 250 Testa Rossa del 1957. Presente anche il cagnolino di Leclerc, Leo.

La relazione tra Leclerc e Saint Mleux è diventata ufficiale nel 2023. La proposta di matrimonio è, invece, arrivata lo scorso novembre, con la partecipazione di Leo che – per l’occasione – ha indossato una targhetta al collare riportante la scritta: “Papà vuole sposarti”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)