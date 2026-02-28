Estrazione Superenalotto 28 febbraio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 28/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 28 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°35 del 28/2/2026
14-17-33-63-64-80
Numero Jolly
15
Numero Superstar
27
Quote Superenalotto del 28 febbraio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 69.307,00
|punti 4
|518
|€ 419,85
|punti 3
|20.741
|€ 31,01
|punti 2
|355.057
|€ 5,57
Quote Superstar del 28 febbraio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 41.985,00
|3 stella
|134
|€ 3.101,00
|2 stella
|2.302
|€ 100,00
|1 stella
|15.586
|€ 10,00
|0 stella
|37.383
|€ 5,00