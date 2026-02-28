Estrazione Superenalotto 28 febbraio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 28/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 28 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°35 del 28/2/2026

14-17-33-63-64-80

Numero Jolly

15

Numero Superstar

27

Quote Superenalotto del 28 febbraio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 69.307,00
punti 4518 419,85
punti 320.741 31,01
punti 2355.057 5,57

Quote Superstar del 28 febbraio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 41.985,00
3 stella134 3.101,00
2 stella2.302 100,00
1 stella15.586 10,00
0 stella37.383 5,00